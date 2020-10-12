В районах Шымкента ведутся работы по благоустройству и озеленению. В настоящее время начались работы по осенней посадке цветов, передает Otyrar.KZ.

На сегодняшний день во дворах многоэтажных жилых домов, расположенных в 8 микрорайоне Абайского района, по проспекту Республики и улице 1 Мая, высажено 3 тысячи саженцев роз. В мероприятии, организованном акиматом района, приняли участие и жители, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

Основная цель мероприятия — благоустроить дворы и проявить инициативу для поддержания чистоты среди населения.

Аким района Букарбай Парманов ознакомился с ходом работ и отметил, что в будущем будет посажено еще около 15 тысяч саженцев роз.