Регулярные рейды в местах уличной торговли проводят в районах Шымкента, передает Otyrar.KZ.

Сотрудники акимата Абайского района провели очередной рейд по пресечению торговли в неустановленных местах района. В ходе проверок были выявлены факты незаконной торговли по улице Аль-Фараби, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

Незаконным торговцам разъяснили основные статьи законодательства Республики Казахстан об административных правонарушениях и предупредили о необходимости торговать в установленных местах: на рынках и ярмарках города.

На территории района работа в этом направлении ведется на постоянной основе.

В целом, с начала года незаконные торговцы в Абайском районе оштрафованы на 298 635 тенге. Составлено 675 протоколов и вынесено 632 предупреждения.