Субботняя акция была организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem», организованного КГУ «Молодежный ресурсный центр» по инициативе акима города Шымкент Мурата Айтенова, на улице Жанабазар (Военная часть) в микрорайоне Сауле Аль-Фарабийского района был проведен 4-й этап субботней акции EcoSana.

Цель акции направлена на повышение экологической осведомленности молодежи и сохранение чистоты окружающей среды, формирование экологической культуры.

В субботнике приняли участие около 200 молодых активистов, состоящих из 17 команд городских активистов, волонтерских организаций, Общественного согласия, сотрудников Молодежного центра, учреждений высшего и среднего специального образования.

Также в ходе акции на территории микрорайона Сауле была проведена уборка мусора и других бытовых отходов, вывоз мусора и уборка вокруг социальных объектов.