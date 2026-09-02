В Шымкенте экологическую культуру формируют через субботники

Новая точка притяжения для горожан — и уже под заботой самих шымкентцев. В недавно открывшемся CITY PARK провели субботник. Навести порядок вышли около 60 молодых людей. Волонтёры собрали мусор не только в парке, но и на расположенной рядом прогулочной зоне городского Арбата.

Перчатки на руках, веники и мешки: 60 студентов объединились ради общего дела. Молодые люди прошли по прогулочной зоне Арбат, собрали оставленны мусор и привели территорию в порядок. После этого отправились в недавно открывшийся CITY PARK.

Сохранение чистоты города зависит и от самих жителей, считает студентка Сабина Муслим: «Сегодня мы участвуем в акции „Таза Қазақстан“. Чистота нашего города зависит от каждого из нас. Мы должны бережно относиться к окружающей среде и поддерживать порядок. Призываю всех присоединяться к таким инициативам и вносить свой вклад в чистоту города».

Для участников это не просто очередная уборка. Организаторы уверены: привычка бережно относиться к городу формируется именно с таких простых действий. Сегодня молодёжь собирает мусор, а завтра — сама становится примером для окружающих. Подобные акции здесь планируют проводить регулярно, чтобы забота о городе оставалась не разовой инициативой, а стала частью повседневной культуры.

Такие акции прежде всего направлены на формирование экологической культуры среди молодёжи, отметил заместитель руководителя Молодёжного ресурсного центра Куаныш Серикбай: «Сегодня вместе с молодёжью мы проводим уборку в недавно открывшемся CITY PARK и на расположенной рядом прогулочной зоне Арбат. Главная цель — не просто навести порядок, а показать молодому поколению важность бережного отношения к городу и окружающей среде. Мы хотим, чтобы поддержание чистоты стало привычкой и частью повседневной культуры».

Чистый город начинается не только с работы коммунальных служб, но и с отношения самих жителей. Сегодня свой вклад в благоустройство Шымкента внесли десятки молодых людей. Теперь дело — за каждым, кто приходит сюда отдыхать: сохранить порядок гораздо проще, чем восстанавливать его.