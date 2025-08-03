160 тонн мусора убрано за день в Шымкенте

2 августа 2025 года в Шымкенте прошёл общегородской субботник, собравший более 11 тысяч человек, в том числе свыше 4 тысяч молодых горожан до 28 лет.

На улицы города вышли сотрудники акиматов, городских управлений, волонтёры, жители и общественные активисты.

Задействовано 215 единиц техники, вывезено свыше 160 тонн мусора.

Участники субботника очистили:

57 км обочин дорог,

43 км пешеходных дорожек,

38 км ирригационных каналов,

а также убрали мусор вдоль рек, покосили траву, обрезали сухие ветки.

«Главная цель таких мероприятий — не просто навести порядок раз в неделю, а изменить отношение людей к среде, в которой мы живём. Приучить не мусорить. Привить культуру чистоты — в быту, на улице, на природе», — отмечают организаторы.

Субботники проходят в рамках акции «Таза Қазақстан», которая стартовала в марте и будет проводиться еженедельно до конца года.

Напомним, что в Шымкенте действует долгосрочный план до 2029 года, включающий просветительские инициативы — «Таза аула», «World clean-up», регулярная работа по озеленению, благоустройству и формированию экологической культуры среди населения.

Акимат города призывает всех жителей не оставаться в стороне: чистый Шымкент — это наша общая ответственность.