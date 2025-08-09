Тысячи жителей Шымкента вышли на общегородской субботник

В Шымкенте с марта 2025 года в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» каждую неделю проходят общегородские субботники. Они продлятся до конца года и охватят все районы города.

Так, 9 августа в уборке города приняли участие более 3 765 жителей. Было привлечено 243 единицы спецтехники, благодаря чему вывезено свыше 174 тонн мусора.

В этот день проведены работы по:

• очистке русла и берегов рек;

• сбору бытового мусора;

• обрезке сухих кустарников;

• покосу травы;

• очистке ирригационных арыков и пешеходных дорожек.

К акции присоединились сотрудники районных акиматов, городских управлений, территориальных департаментов, активисты, волонтеры и неравнодушные горожане.

По утвержденному плану мероприятия будут проходить еженедельно до конца года.

Напомним, в Шымкенте разработан План работы на 2025–2029 годы, предусматривающий системную работу по благоустройству, озеленению и улучшению экологической ситуации.