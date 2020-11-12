Полицейские Байдибекского РОП в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кару» выявили 7 административных правонарушений и изъяли 6 единиц незарегистрированного охотничьего оружия, передает Otyrar.KZ.

В настоящее время изъятое незарегистрированное оружие направили на соответствующую экспертизу, по который которой будет принято законное решение.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан и владельцев оружия об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов и нарушение правил его хранения и перевозки.

Стражи порядка призывают жителей области добровольно сдать в полицию незаконно хранящиеся оружие.

Если же вы стали очевидцем или владеете какой-либо информацией о фактах незаконно хранения или применения оружия, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102. Граждане, соблюдайте общественный порядок и законы РК!