В Шымкенте будущих медиков призвали соблюдать принципы честности и закона

В Шымкенте для студентов Высшего медицинского колледжа Казахстана провели семинар, посвящённый предупреждению коррупционных правонарушений и формированию правовой культуры среди молодёжи. Мероприятие состоялось в рамках реализации принципа «Закон и порядок» по темам «Профилактика коррупции» и «Адал азамат – общество без коррупции».

Основной целью встречи стало повышение правовой грамотности студентов, разъяснение требований антикоррупционного законодательства и формирование нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.

Студентам Шымкента объяснили, чем опасна коррупция

В семинаре приняли участие юридический консультант Нурлан Мырзабай, заведующий кафедрой международных отношений и международного права юридического факультета Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова, доцент Ермек Бекбосынов, а также инспектор отдела поддержки молодёжи и стратегического развития Молодёжного ресурсного центра Шымкента Хансултан Бакиров.

Участники встречи обсудили негативное влияние коррупции на развитие общества, необходимость соблюдения законодательства и значение личной ответственности каждого гражданина. Особое внимание уделили вопросам предупреждения коррупционных проявлений, уважения к закону и соблюдения принципов честности в повседневной жизни. Студентам разъяснили, почему коррупция представляет угрозу общественным интересам, подрывает доверие к государственным институтам и препятствует формированию справедливых отношений в обществе.

Молодёжи напомнили о правах и обязанностях граждан

Отдельной темой семинара стало повышение правовой грамотности молодого поколения. Специалисты рассказали о значении прав и обязанностей граждан, необходимости соблюдения установленных законом требований и формирования ответственного отношения к собственным поступкам. Участникам напомнили, что предупреждение коррупции начинается с личной честности, уважения к правам других людей и отказа от противоправных способов решения вопросов. Правовая грамотность позволяет молодым людям лучше понимать последствия нарушений законодательства и осознанно принимать решения в различных жизненных ситуациях.

«Адал азамат»: формирование общества без коррупции

В ходе мероприятия особое внимание уделили ценностям инициативы «Адал азамат», направленной на воспитание честных, ответственных и законопослушных граждан. Участники подчеркнули важность формирования у молодёжи устойчивого неприятия коррупции, уважения к общественным интересам и понимания личной ответственности за соблюдение закона. Профилактические встречи в образовательных учреждениях помогают знакомить студентов с правовыми нормами и формировать культуру добросовестного поведения ещё на этапе профессиональной подготовки.

В Шымкенте продолжают работу по повышению правовой культуры

Проведение антикоррупционных семинаров является одним из направлений информационно-разъяснительной работы среди молодёжи. Такие мероприятия способствуют распространению правовых знаний, укреплению принципов честности и формированию нетерпимости к коррупционным правонарушениям. Реализация принципа «Закон и порядок» предусматривает не только противодействие нарушениям законодательства, но и их предупреждение посредством правового просвещения населения.

Формирование антикоррупционного сознания среди студентов рассматривается как важная составляющая воспитания ответственного поколения, для которого соблюдение закона и честность становятся основой гражданского поведения.