В Шымкенте студентам рассказали, как оформлять нотариальные документы через eGov Mobile

В Шымкенте для студентов Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова провели праворазъяснительную лекцию, посвящённую цифровому нотариату. Участникам рассказали, какие нотариальные услуги доступны в электронном формате, как правильно оформлять документы онлайн и на что необходимо обращать внимание при использовании цифровых сервисов.

Мероприятие состоялось в рамках деятельности юридической клиники университета. Его основной целью стало повышение правовой и цифровой грамотности молодёжи, а также формирование навыков безопасного использования электронных государственных услуг.

Студентам объяснили, какие нотариальные услуги доступны онлайн

Лекцию провела нотариус Тансыкой Дуйсекова. Она познакомила студентов с возможностями сервиса «Цифровой нотариат» в мобильном приложении eGov Mobile и рассказала о правовых особенностях дистанционного совершения нотариальных действий.

Особое внимание уделили оформлению доверенностей в электронном формате. Участникам объяснили порядок использования сервиса и основные этапы получения нотариальной услуги без личного посещения нотариальной конторы.

Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы нотариального удостоверения соглашений, оформления заявлений о том, что гражданин не состоит в браке, а также получения онлайн-консультаций нотариуса.

Студентам разъяснили, что при оформлении юридически значимых документов важно соблюдать установленные законодательством процедуры и внимательно проверять содержащиеся в них сведения.

Как подтверждается личность при оформлении документов через eGov Mobile

Отдельной темой лекции стали механизмы идентификации граждан при дистанционном получении нотариальных услуг.

Нотариус рассказала о применении биометрической идентификации, установлении видеосвязи с нотариусом и проверке подлинности электронных документов.

Участники также обсудили юридическую силу документов, оформленных в цифровом формате, и особенности их использования.

Особое значение имеет подтверждение личности заявителя, поскольку нотариальные действия связаны с правами, обязанностями и имущественными интересами граждан.

Соблюдение предусмотренных процедур позволяет обеспечить законность оформления документов и снизить риски неправомерного использования персональных данных.

Почему важно проверять подлинность электронных документов

В ходе встречи студентам объяснили, что развитие цифровых технологий упрощает доступ к нотариальным услугам, однако требует внимательного отношения к вопросам информационной и правовой безопасности.

При использовании электронных сервисов гражданам необходимо понимать назначение оформляемых документов, проверять правильность указанных сведений и пользоваться официальными цифровыми платформами.

Знание порядка совершения нотариальных действий помогает избежать ошибок при оформлении доверенностей, заявлений и других юридически значимых документов.

Правовая грамотность также позволяет гражданам лучше понимать свои права и обязанности при получении услуг в электронном формате.

В Шымкенте повышают правовую грамотность молодёжи

Во время лекции студенты смогли задать нотариусу интересующие вопросы и получить разъяснения о практическом применении цифровых нотариальных услуг.

Подобные образовательные мероприятия направлены на формирование уважительного отношения к законодательству, развитие правовой культуры и повышение доступности юридической информации.

Знакомство с современными цифровыми инструментами помогает молодым людям самостоятельно ориентироваться в государственных сервисах и осознанно пользоваться предусмотренными законом возможностями.

Правовое просвещение молодёжи соответствует принципу «Закон и порядок», который предусматривает укрепление законности, защиту прав граждан и формирование ответственного отношения к соблюдению законодательства.