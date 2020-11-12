Врачи Сарыагашского района Туркестанской области теперь будут ездить по населенным пунктам и оказывать медицинскую помощь местным пациентам, передает Otyrar.KZ.

Медикам подарен передвижной диагностический медицинский комплекс, позволяющий людям в белых халатах работать таким образом.

Медицинские работники будут самостоятельно посещать больных, проживающих в отдаленных населенных пунктах, которые не имеют возможности посетить центральную больницу, и выявлять их заболевания, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«Новый комплекс оснащен современными медицинскими аппаратами, позволяющими своевременно диагностировать заболевание. У нас есть специалисты, которые работают на новейшем оборудовании. Одним словом, это огромная возможность для защиты и сохранности здоровья населения», — сказал заместитель главного врача центральной районной больницы Бауыржан Есболулы.

Кроме того, Бауыржан Оспанов отметил, что Сарыагашский район на 100% готов к возможной второй волне эпидемии коронавируса. Для этого имеется централизованная кислородная станция, 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также дополнительно получено 246 пульсоксиметров, 150 бесконтактных тепловизоров.

Также при поддержке спонсоров предоставлены 35 кислородных концентраторов, 60 кислородных баллонов, 1 аппарат ЭКГ и 20 тонометров. В больнице есть запас лекарств, которого хватит для больных на 2 месяца.