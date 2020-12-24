В Шымкенте ведется интенсивная работа по обеспечению качественным интернетом отдаленные населенные пункты.

Обеспечение качественным интернетом находится под пристальным контролем акима города.

Для повышения качества связи управление цифровизации города провел анализ и выявил ряд микрорайонов и жилых массивов с низкой скоростью интернета, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В связи с этим начата установка базовой станции в микрорайоне «Солтүстік-Батыс» Каратауского района. Для качественного доступа в интернет приобретены все необходимые оборудования и начаты монтажные работы. Установлены специальные антенны для установки базовых станций операторов мобильной связи с использованием технологий WCDMA (3G) и LTE (4G).

По данным управления цифровизации, к концу недели население будет обеспечено качественным интернетом.