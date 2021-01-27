27 января закончился прием заявок на арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи до 29 лет. Кто не успел, то база будет открыта 4 февраля.

Электронный интернет портал shymkent-baspana.kz вновь заработал.

После устранения технических неполадок, специалисты городского управления жилья успели принять тысячу заявок в первый день до обеда. Специалисты просят молодых людей не торопиться с подачей документов на арендное жилье. Отправлять необходимо полный пакет, так как указано на портале.

Жулдыз ОРДАБЕКОВА, руководитель отдела управления жилья г. Шымкента:» Прием заявок мы начали с 25 января. Кто не успел, то база будет открыта 4 февраля и те, кто с 25-по 27 января успели сдать документы, могут войти в базу и пополнить пакет документов».

Заявки на арендное жилье принимаются от работающей молодежи до 29 лет. У них должна быть постоянная прописка последние 2 года в Шымкенте и доход не менее 116 тысяч тенге в месяц.

В 2020 году были распределены 904 арендные квартиры. В текущем году выделят 300 квартир: 195 — однокомнатных и 105 двухкомнатных квартир. Арендное жилье предоставят в новых домах, расположенных в микрорайонах Туран, Жана Туран и Асар -2.

Данияр Жантилеу в прошлом году заселился в арендное жилье по ул. Гагарина в двухкомнатную квартиру. Отец двоих детей говорит, что это ощутимая поддержка для молодых семей. Вместе с тем остается и ряд нерешенных проблем.

Данияр ЖАНТИЛЕУ, житель г. Шымкента:»Когда заселились не было света и воды. Потом дали. Но зато до сих пор нет природного газа. У нас родится скоро малыш, детей купать надо. Приходиться греть воду. Решили купить нагреватель. Комууслуги, с учетом электричества, выходят в месяц около 18 тысяч тенге».

За арендное жилье молодые платят 15 тысяч тенге плюс комуслуги. В течение пяти лет, они копят деньги на новое жилье, перечисляя их на банковский счет.

Шынар Оразова