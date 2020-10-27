В этом году создана информационная система «Шымкент-Баспана» для автоматизации жилищных программ «Нурлы жер» — «7-20-25», «2-10-20» и «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи».

Об этом на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил руководитель управления жилья и жилищной инспекции города Шымкент Галымжан Толепов. Также руководитель управления доложил о реализации кредитного жилья.

По его словам, 224 семьи обеспечены жильем на условиях социального кредитования по направлению «2-10-20». В том числе многодетных — 114, неполных семей — 60, воспитывающих ребенка-инвалида — 50, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, по программе «2-10-20» «Бақытты отбасы» на безвозвратной основе в составе первоначального взноса социальной помощи по направлению кредитного жилья, из выделенных из местного бюджета 100 млн тенге выданы сертификаты 101 гражданину.

Помимо этого, по состоянию на 1 октября по программе «7-20-25» ключи от новых квартир получили 885 человек.

К концу года будут введены в эксплуатацию 4 кредитных дома по направлениям «7-20-25», «2-10-20», 16 кредитных домов по направлению «5-20-25» очередников МИО через АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 6 кредитных домов для вкладчиков банков по направлению АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (50% для очередников МИО, 50% для вкладчиков).