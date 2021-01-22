Несмотря на принимаемые меры, продолжают иметь место факты коррупции в системе здравоохранения.

Об этом сообщил руководитель Антикоррупционной службы Шымкента А.Жұмағали.

Только в прошлом году Департаментом в отношении медицинских работников зарегистрировано 12 преступлений.

Вынесен приговор в отношении бывшего главного врача Областной детской больницы и главного бухгалтера больницы. Они организовали схему систематических хищений денег (свыше 25,5 млн. тенге), по поддельным актам оказанных услуг.

За взятку в сумме 400 тыс. тенге полученную за трудоустройство на должность медицинского брата, осуждены главный врач и врач физиотерапевт городской поликлиники №9 поликлиники, — сообщил А.Жұмағали.

По словам спикера на профилактику коррупции в сфере здравоохранения не уделяется достаточного внимания со стороны руководства профильного управления, так и самих главных врачей.

О негативном положении дел в этой сфере говориться и в исследовании Transparency Kazakhstan, где поликлиники и больницы стали одним из коррумпированных госучреждений. Об этом отмечают 100% респондентов. «Считаю, что здесь нужны принципиальные, решительные действия с принятием комплексных мер, полагаем необходимым разработать Дорожную карту» — предложил он.