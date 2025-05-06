Проект «Здоровые города» — новый этап для Шымкента

В Шымкенте продолжается активное развитие системы здравоохранения. Город не только присоединился к проекту «Здоровые города», инициированному Всемирной организацией здравоохранения, но и делает ставку на развитие медицинского туризма. Эти темы обсудили на брифинге с участием руководства городского управления здравоохранения.

Шымкент активно интегрируется в Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые города». Цель проекта — формирование устойчивой городской среды, способствующей укреплению здоровья и повышению качества жизни населения. Уже сегодня в городе реализуются инициативы, соответствующие ключевым направлениям этого проекта и стратегическим приоритетам местной медицины.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента: «Это даст нам повышение качества жизни — это и медицина, и экология. Здоровые города — это не только про лечение, это и про школы, предприятия, даже тюрьмы. Мы создаём совет, обсуждаем эти вопросы, получаем информацию и консультации. При необходимости отправляем специалистов на обучение в Европу».

Одним из приоритетов в сфере здравоохранения остаётся медицинский туризм. Несмотря на то, что многие казахстанцы выбирают лечение в Узбекистане, в Шымкенте, по словам специалистов, имеются все ресурсы для предоставления качественной помощи — от оборудования до квалифицированных врачей. Однако влияние рекламы иностранных клиник остаётся сильным.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента: «48 тысяч граждан Казахстана лечатся в Узбекистане. Это вопросы, по которым нам важна обратная связь — какие диагнозы, какие услуги востребованы, ведь у нас нет точной информации».

Для укрепления доверия к отечественной медицине в Шымкенте инвестируют в развитие кадров. В 2025 году почти 400 миллионов тенге из городского бюджета направят на повышение квалификации 116 врачей. Программа зарубежного обучения стартовала в 2023 году: медики уже проходили стажировки в Израиле и Турции, а в 2024 году в Шымкенте было организовано более 120 мастер-классов.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента: «У нас проходят обучение не только главные врачи, но и профильные специалисты. Особенно нам нужны сильные невропатологи — с каждым годом растёт число пациентов с эпилепсией, аутизмом. Поэтому средства, выделенные на обучение, для нас крайне важны».

Шымкент уверенно делает ставку на развитие здравоохранения: от международных инициатив до подготовки высококвалифицированных специалистов. Всё это — шаги к созданию системы, которой будут доверять не только жители города, но и пациенты из других регионов.