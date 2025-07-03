Антикоррупционная служба станет частью КНБ: что изменится?

Глобальная реформа в системе государственного управления. Агентство по противодействию коррупции — упраздняется. По указу президента, его функции теперь распределены между КНБ и Агентством по делам государственной службы.

Решение принято на основании пункта 5 статьи 44 Конституции. Цель — повысить эффективность борьбы с коррупцией и чётко разделить функции.

«Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции путём присоединения к Комитету национальной безопасности.

Передать Агентству по делам государственной службы функции по формированию антикоррупционной политики, координации и профилактике коррупционных правонарушений», — сказано в Указе Президента РК.

Согласно указу, КНБ в течение месяца должен представить главе государства:

▪️ проект положения о новой Службе;

▪️ предложения по распределению штата бывшего агентства — совместно с Правительством и Агентством по делам госслужбы.

Свою часть работы готовит и само Агентство — изменения в регламент и полномочия. Полностью завершить реорганизацию КНБ и Агентство должны в течение двух месяцев.

А до 1 сентября Правительство обязано внести в Мажилис новый законопроект — уже на основе указа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Указ уже вступил в силу.