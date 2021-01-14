В Антикоррупционной службе Шымкента рассказали о законодательных новеллах по противодействию коррупции.

На площадке ANTIKOR ORTALYGY Департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Шымкент прошел брифинг о принятых законодательных новеллах по вопросам защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.

Руководитель Антикоррупционной службы Шымкента Асхат Жұмағали сообщил, что во исполнение поручений Главы государства усилена ответственность за совершение преступлений, связанных с взяточничеством и введен запрет на условно-досрочное освобождение за коррупционные преступления.

Спикер отметил, что теперь лицам, намеренно занимающимся подкупом должностных лиц, то есть дачу взятки в значительном размере может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы (ранее было 5 лет). Эти преступления автоматически переходят в категорию тяжких, с ведением запрета на условно-досрочное освобождение и невозможность отбытия наказания сразу в учреждении минимальной безопасности.

Такие же жесткие меры в виде запрета на УДО и отбытие наказания сразу в колонии минимальной безопасности будут применяться к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Как сообщил А. Жұмағали, теперь граждане должны понимать серьезность борьбы с коррупцией. И берущие, и дающие взятки будут строго наказываться.

Также он отметил, что усилено наказание за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей.

Учитывая их статус, теперь они будут нести более строгое наказание. Законом в статье 366 УК (получение взятки) введен новый квалифицирующий признак (ч. 1-1 ст.366 УК) в отношении судей и сотрудников правоохранительных органов с усилением санкции в виде лишения свободы до 6 лет.

Теперь получение сотрудником правоохранительного органа или судьей взятки, т.е. менее 50 МРП (до 145 850 тенге) уже будет считаться тяжким коррупционным преступлением, а не средней тяжести, как в прежней редакции.

Следовательно, они лишаются возможности условно-досрочного освобождения и для них отменяется возможность отбытия наказания в учреждениях минимальной безопасности.

Стоит отметить, что новеллы связанные с запретом на применение условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления, а также исключение возможности отбытия наказания для осужденных за коррупцию в уголовно-исполнительных учреждениях минимальной безопасности (так называемые колонии-поселения) были также введены данным Законом.

-Полагаем, что каждый, будь то чиновник либо обычный гражданин сто раз подумает, стоит ли идти на сделку с совестью, рискуя «отсидеть» полный срок.

Наряду с этим, приняты законодательные поправки касательно запрета для госслужащих, депутатов Парламента, судей на открытие и владение счетами в иностранных банках. Все эти новшества станут сдерживающим фактором для совершения коррупционных деяний и позволят снизить уровень коррупции в целом – сказал руководитель Департамента А. Жұмағали.