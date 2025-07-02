Психологи бьют тревогу: люди без гаджетов становятся беспомощными

Современные технологии упростили жизнь, но сделали человека зависимым. Без смартфона многие чувствуют себя беспомощными: не могут найти дорогу без GPS, вспомнить номер телефона или быстро сосчитать в уме.

Поколение прошлого века с легкостью вспоминало десятки номеров телефонов, а город в котором они выросли, был знаком до мелочей. Сегодня же ситуация иная: без навигатора многим сложно добраться даже по знакомому маршруту.

Эксперты сравнивают это с физической формой: если не тренировать мозг, он слабеет, как и мышцы без нагрузки. Привычка перекладывать даже простые задачи на гаджеты приводит к потере базовых навыков: памяти, ориентирования, принятия решений.

«Люди все больше и больше переводят свои знания на телефон, а мозг так устроен, что он ленивый и если появляется возможность делегировать информацию на гаджеты, мозг это все делает. Есть разница — оптимизировать работу, а есть потребность работы своего интеллекта. Критичность мышления потерялась, креативность теряется», — говорит психолог Герман Владимиров.

По мнению социологов, в условиях современного информационного потока мышление людей становится всё более фрагментированным, так называемым «клиповым». Большинство из нас уже не запоминает информацию, а просто знает, где и как её быстро найти.

«У нас снижается объем памяти, и мы все эти функции перекладываем на гаджеты, у нас сейчас другая задача: сориентироваться куда отправить запрос, чтобы получить информацию и сразу ее забыть. Я не могу сказать, что это — зло, это просто новая цивилизация, новый способ существования», — констатирует заведующая кафедрой социологии евразийского национального университета Куралай Мухамбетова.

Эксперты говорят, важно помнить, что техника может подвести: разрядится батарея, зависнет приложение или пропадёт связь. И тогда вы останетесь один на один с реальностью. И чем больше вы способны сделать без гаджетов, тем увереннее и свободнее будете чувствовать себя в любой ситуации.