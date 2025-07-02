В Казахстане внедрили единую систему оплаты медицинской помощи

С 1 июля 2025 года в Казахстане официально запускается единая система оплаты медицинских услуг (ЕСОМП). Новая цифровая платформа призвана исключить приписки, сделать расходы фонда обязательного медицинского страхования прозрачными и повысить качество лечения.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения: «Последние три месяца мы работали в пилотном режиме, а с 1 июля система полноценно заработает. Она фактически нивелирует все приписки, увеличит объём анализа качества оказанных услуг и дисциплинирует медицинские организации. Главная цель – обеспечить доступность и качество медуслуг за счёт средств нашего населения и бюджета».

Система тестировалась в пилотном формате в Акмолинской области, а теперь будет действовать по всей стране. Минздрав утверждает, что это поможет не только сэкономить бюджет, но и реально повысить удовлетворенность пациентов медицинской помощью.