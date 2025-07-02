К «Кен бабе» вернулась «ДЕВОЧКА»

В мае РАБАТ опубликовал информацию «Возвращайся, девочка!». В ней шла речь о скульптуре девочки, моющей ноги у колонки, которая стояла перед парком «Кен баба». Исчезновение девочки заметили многие шымкентцы.

Горожане были встревожены: кому помешала скульптура?!

Тревогу развеял ответ из управления развития комфортной городской среды г. Шымкента, присланный на запрос журналистов OTYRAR. В нем сообщалось: «В настоящее время на указанной территории ведется строительство фонтана за счет спонсоров. После завершения строительства скульптура будет возвращена на свое место, а также будут проведены работы по благоустройству окружающей территории. Кроме того, рассматривается возможность организации струи из колонки в этой скульптуре».

И вот на днях пришла радостная весть: работы по сооружению фонтана перед входом в парк «Кен баба» завершены. Его украшает скульптура «вернувшейся» на прежнее место девочки.

С возвращением, девочка! Окунайся в прохладу родного города! Радуй взоры своих земляков!