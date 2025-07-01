Быстро подключиться к газу юрлица могут через портал eGov.kz

Юридические лица теперь могут получить технические условия на подключение к газораспределительным сетям онлайн через портал eGov.kz

АО «QazaqGaz Aimaq» запустило новую цифровую услугу — «Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям» для юрлиц.

Подать заявку можно дистанционно, без необходимости личного визита. Это решение направлено на повышение прозрачности, удобства и эффективности.

«Новый онлайн-сервис — ещё один шаг к современной и клиентоориентированной системе взаимодействия», — отметил директор департамента ИТ АО «QazaqGaz Aimaq» Алдияр Шуланов.