Потребительские привычки казахстанцев заметно меняются

Из-за неуверенности в завтрашнем дне казахстанцы становятся всё более осторожными в расходах. Крупные покупки: бытовая техника, автомобили и квартиры откладываются. Маркетологи говорят, если раньше потребительская активность была высокой, то сейчас покупки совершаются всё реже. Люди выбирают проще, понятнее, функциональнее, а яркая упаковка и звучные слоганы больше не влияют на выбор.

Оксана Беспалова, маркетолог: «Люди стали больше покупать и интересоваться покупками на маркетплейсах, люди перестали обращать внимание на слова, на лозунги, бренды, рекламу. Больше стали обращать внимание на само качество товара, на соотношение качества и цены. Прошли те времена, когда все, что блестело, заманивало, давало свои результаты».

Причём большую роль, говорят эксперты, играют рекомендации знакомых. Сарафанное радио вновь становится лучшей рекламой.

Снижение покупательской активности зафиксировано и на рынке потребкредитования. Объём необеспеченных займов сократился на 16% в годовом выражении. В ассоциации финансистов Казахстана это расценивают как кардинальное изменение в кредитном поведении. Аналитики связывают тенденцию с насыщением рынка.

Рамазан Досов, главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана: «Приток новых клиентов меньше, в первом квартале около 40 тысяч против 132 за первый квартал прошлого года. Если мы, казахстанцы, покупаем технику — холодильник, стиральную машин, мы же не каждый год их обновляем, то есть это и есть насыщение, ты ее купил, не нуждаешься в обновлении через год».

Кроме того, снижение кредитования аналитики связывают с ужесточением банковской политики. Тем временем замедляется и рост зарплат. Поэтому тратить казахстанцы стали меньше и все чаще стараются отложить деньги. Эксперты подчеркивают интересную тенденцию: ипотечное кредитование теряет темпы, а вот рынок автокредитования вырос вполовину.