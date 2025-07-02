68 иностранцев пойманы на незаконном сборе редких растений

68 иностранцев занимались незаконной добычей корней редких и запрещённых к сбору растений: красной солодки и ферулы на территории Туркестанской области. Их выявили сотрудники Управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона.

По решению суда 23 из них были депортированы, в отношении остальных начато досудебное расследование для привлечения к уголовной ответственности.

68 иностранцев занимались незаконным сбором корней растений ферулы вонючей и красной солодки на территории Арыси, а также в Отырарском, Шардаринском, Сарыагашском и Келесском районах. К слову, на территории области сбор ферулы запрещён на 8 лет, а солодки на 5 лет. Такие меры приняло руководство региона для восстановления естественной популяции. Нарушителей выявила рабочая группа.

Пресс-служба акимата Туркестанской области: «Представители рабочей группы провели рейды в Арыси, Отыраре, Шардаре, Сарыагаше и Келесе. В результате на территории Арыси, в сельском округе Акдала были обнаружены 4 временных жилища и 23 иностранных гражданина, занимающихся выкапыванием дикорастущей ферулы. Из них 8 граждане Узбекистана, 15 Таджикистана».

Еще 45 иностранцев в сельском округе Караконыр незаконно добывали корни ферулы — 39 из них граждане Узбекистана, 6 — Таджикистана. Они проживали в четырех времянках, которые построили там же, где и занимались сбором.

Пресс-служба акимата Туркестанской области: «Все эти лица были доставлены в отделы полиции. По решению местного суда 23 иностранных гражданина депортированы с территории страны. В отношении остальных 45 ведётся досудебное расследование».

Как сообщили в акимате Туркестанской области, работа в этом направлении будет продолжена.

Айшабиби Кошеман