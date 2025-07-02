Высокий градус творческой энергии

Еще по весне, в середине апреля, мне пришло примерно такое сообщение: «Уважаемая Елена Альбертовна, хочу обратиться к вам с просьбой, нет ли у вас знакомых фотографов, которые в свое время снимали Шымкент советского периода, когда он еще назывался Чимкентом? Может, в их личных архивах остались фото прежних лет? Мы хотим сделать ретроспективную выставку, где было бы показано, каким Шымкент когда-то был и каким стал сегодня, как он строился и менялся к лучшему. Выставку хотим приурочить ко Дню города, которую думаем провести в конце мая. Конечно, мы могли бы старые фотографии взять из интернета, но нам не хотелось бы ненароком нарушить чьи-либо авторские права. Буду очень благодарна».

Автором послания была Рашида Мугавеева – художник, педагог, член Союза художников Казахстана, обладательница почетных профессиональных регалий, организатор и куратор художественных выставок и творческих конкурсов. Словом, человек, стоящий в авангарде многих культурных событий, происходящих в нашем благословенном городе. Вот о ней и пойдет речь.

«Обязательный» характер

Помню, что после этой просьбы я тут же ринулась выяснять: а когда там у нас намечается День города? Оказалось, еще нескоро, 19 июня, аж через два с лишним месяца.

Еще тогда я подивилась стратегическому таланту Рашиды: ничего не откладывать в долгий ящик, все предвидеть и рассчитать заранее – вплоть до возможных рисков в сфере авторских прав. Уже тогда у нее была выработана креативная концепция намеченного мероприятия, поставлены поэтапные цели для его успешной реализации.

То есть уже за два месяца был составлен четкий план работы, было разослано всем заинтересованным лицам воззвание информационного порядка: «Приглашаем всех художников и фотографов к участию в выставке, посвященной Дню города! В конце мая в выставочном зале городской универсальной библиотеки имени А. Пушкина откроется выставка, посвященная Шымкенту – городу с богатой историей и ярким настоящим.

Цели выставки – напомнить о культурном наследии, показать облик старого и современного Шымкента: его улицы, людей, атмосферу, старые и новые достопримечательности. Пусть ваши работы станут частью истории любимого города!»

Я, конечно, не осталась глуха к этой просьбе: кому-то позвонила, кого-то проинформировала. Своему давнему знакомому, фотографу Алику Розметову, долгие годы работавшему фотокором в газете «Южный Казахстан», отправила кучу присланных Рашидой фотографий старого Шымкента с вопросом: а нет ли там твоих? А не будешь ли судиться, если вдруг какие-то проскочат без твоей авторской подписи?

Будьте уверены, что Рашида Мадарисовна продела такую адресную «оповестительную» работу не только со мной одной. Несомненно, в круг ее организационных усилий были вовлечены и задействованы все, кто мог и хотел бы помочь не словом, а делом…

На этой выставке я, к сожалению, не была, потому как отъехала в отпуск. Но уже на отдыхе получила от Рашиды еще одно извещение, где меня приглашали на очередную праздничную акцию: «Оргкомитет конкурса творческих работ «Великая Победа глазами потомков» приглашает вас на торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса, открытию выставки лучших работ и церемонию награждения победителей». Это означало, что культурная жизнь у нас в Шымкенте продолжает бить ключом, позитивные идеи не иссякают и, дай Бог, не иссякнут никогда!

Без боязни шагнуть в неизвестность

Возможно, многим читателям не кажется удивительным столь счастливое сочетание в одном человеке и личного художественного дара, и ярко выраженных организаторских, даже скажем, организационно-административных талантов. Мол, талантливый человек талантлив во всем! А мне кажется, это очень спорная теза.

Случалось встречаться с талантливыми, почти гениальными в своей сфере людьми, которые вне рамок своей профессии были беспомощны как дети. Со своим мечтательно-созерцательным подходом к реальной жизни они не то что какое-нибудь крупное дело не могли организовать, даже собственное бытие не могли привести в порядок!

Многое у них держалось на спонтанных всплесках внезапной творческой энергии, на тонких ниточках художественного наития, на пресловутом «вдохновении», в ожидании которого они могли впасть в так называемый творческий кризис, исчисляемый многолетним профессиональным простоем.

А у талантливой художницы Рашиды Мугавеевой в характере нет ни капельки этих «богемных» замашек. Она всегда собрана, всегда готова к преодолению неожиданностей, всегда твердо знает, что надо делать сегодня для успехов завтрашнего дня. Иначе она никогда бы не добилась таких убедительных профессиональных побед и свершений, которыми изобилует ее карьерный и творческий путь.

Как известно, формирование личности корнями уходит в детство, о котором Рашида вспоминает с теплом и благодарностью. Ее воспоминания о первых шагах на пути к выбранной профессии обладают несомненными литературными достоинствами, так что позволю себе их процитировать практически без изменений: «Сколько себя помню – всегда рисовала. Искусство с самого начала было частью моей жизни, чем-то естественным, как дыхание. В третьем классе моя первая учительница Галина Георгиевна посоветовала маме отдать меня в художественную школу».

Уже в интервью Рашида рассказала почти комическую историю, связанную с приходом учительницы к ним домой. Рашида всегда была отличницей по всем предметам, но с поведением были проблемы: частенько дралась, заступаясь за младшую сестренку, да и сама умела за себя постоять. Вот мама и восприняла приход учительницы как очередную жалобу на очередной проступок. «Что же она на сей раз натворила?» – всполошилась мать. «Да не волнуйтесь, все в порядке, – успокоила Галина Георгиевна, – просто у вашей дочери явный талант к рисованию, его необходимо развивать в специализированной детской художественной школе». Или как-то так.

После школы Рашида поступила в Чимкентское художественное училище им. А. Кастеева, что, впрочем, нисколько не входило в планы родителей. Нет, никто ей не препятствовал никогда и ни в чем: хочешь рисовать – рисуй на здоровье! Но чтобы выбрать это живописное дело своей будущей профессией… ну это как-то несерьезно…

Однако именно в училище Рашида Мугавеева получила крепкие базовые знания в области изобразительного искусства. А дальше была шестилетняя учеба в Академии искусств имени Жургенова в Алма-Ате. Там она стала одной из первых выпускниц по специальности «графический дизайн». Это было именно то, к чему стремилась ее душа.

«Мне очень повезло с наставниками. Ералы Оспанов в художественном училище и Агимсалы Дузельханов в Академии искусств стали для меня не просто дипломными руководителями, а настоящими проводниками в мир этнографии, орнамента, эпиграфики. Именно они научили видеть в народной культуре неиссякаемый источник идей – то, что до сих пор остается главной темой в моем творчестве.

Позже я сама начала преподавать графический дизайн в Международном казахско-турецком университете. Каждый день после работы я шла в библиотеку и как минимум два часа готовилась к лекциям. Чтобы обучать специалистов для Казахстана и Турции пришлось буквально пересмотреть все, что только можно было найти в библиотеках: книги по дизайну, истории, обычаям, традициям наших народов. Я всегда считала: если хочешь чему-то научить, ты должен знать больше, глубже, шире, чем твои ученики», – рассказывает Рашида Мугавеева.

В те времена сама преподавательница была всего лишь на год-два моложе своих студентов, а заочники были даже старше. Понятно, как им порой хотелось засыпать юного, да еще и красивого «препода» каверзными вопросами и поставить в тупик. Надо было быть готовой ко всему. В общем, студенты не давали ни на минуту расслабиться, и за это она им благодарна до сих пор.

«Затем меня пригласили в Южно-Казахстанский государственный университет, где я начала преподавать теперь уже архитектурный дизайн. И снова пришлось учиться самой – архитектурной светотехнике, инженерной инфраструктуре, проектированию. Но мне это нравилось: я чувствовала себя исследователем новых миров. Совмещая педагогическую и творческую деятельность, в курсовых и дипломных работах студентов я акцентировала внимание на культурно-исторической значимости наследия прошлого, неповторимой красоте архитектурных сооружений и предметов декоративно-прикладного искусства, так как история, культура, этнография – обширная и плодотворная тема для изысканий художников и дизайнеров.

Самым приятным было видеть, как вырастают твои ученики, – продолжает Рашида Мугавеева. – Как те, кому ты дала крылья, начинают летать. Когда мои студенты возвращались с конкурсов с победами и наградами, для меня это была настоящая радость. Значит, все было не зря.

Педагогика никогда меня не утомляла физически, но забирала все свободное время, отнимала энергию, мысли. Только когда я ушла из университета, появилось то самое пространство для себя: для общения с художниками, для поиска нового смысла и форм. В этот период я искала свежий концептуальный подход, пробовала другие способы самовыражения, экспериментировала, активно участвовала в выставках. В общем, искала себя». И вдруг…

«После 17 лет педагогической работы судьба привела меня к монументальной живописи. Для кого-то росписи, рельефы, барельефы были только способом хорошо заработать. Для меня же это был новый этап в профессиональном развитии, возможность освоить новые материалы, краски, инструменты, техники нанесения и т.д.

В этом деле важна способность видеть не детали, а общее пространство, вписывать образ в архитектуру здания, чувствовать масштаб. Работать приходилось иногда в экстремальных условиях: часами стоять на высоте пяти-шести метров, терпеть холод или жару, укладываться в жесткие сроки. Это физически тяжело, опасно, но это всегда вызов. Каждый раз спрашивала себя: смогу ли вдохнуть жизнь в эту скучную белую стену? Смогу ли создать в этом пространстве свою маленькую вселенную? И когда на стене вдруг рождался пейзаж – глубокий, живой, наполненный светом – чувствовала себя настоящим Творцом!» – говорит Рашида Мадарисовна.

После 50 лет Рашида Мугавеева буквально спустилась со строительных стремянок на твердую землю и вернулась в педагогику. Это было ее осознанным решением.

Как-то раз она наблюдала, как большая грузная женщина тяжело карабкается по стремянке вверх. Это показалось ей настолько неэстетичным, что она поставила себе барьер: после 50 лет на стены ни ногой!

Но на этот раз в сферу ее профессионального интереса попали дети, которых надо было учить азам изобразительного искусства практически с нуля. Три года она работала с ребятами в художественной студии «Галатея» при шымкентском Дворце школьников.

«Это был ценный опыт, – говорит Рашида, – я была благодарна за возможность на практике наблюдать, как дети воспринимают искусство, как по-своему глубоко и искренне они выражают себя в творчестве. А когда состоялось открытие возрожденной и реконструированной библиотеки имени Пушкина, я прямо-таки влюбилась в ее просторный выставочный зал. Вот тогда же при поддержке этой библиотеки лично ее директора Натальи Сергеевны Романовой и Шымкентского филиала Союза художников Казахстана мы организовали несколько интересных выставок – как коллективных, так и персональных. Этот опыт кураторства тоже стал для меня новым и вдохновляющим открытием.

Мне интересно развиваться в этой сфере: учиться работать не только с детьми и студентами, но и со взрослыми художниками, понимать законы галерейного дела. Я много читаю, наблюдаю, перенимаю опыт организации выставок. И очень благодарна Наталье Сергеевне Романовой за возможность заниматься этим профессионально.

Пока я не знаю, чем буду заниматься дальше. Но точно знаю одно: жизнь всегда приводит к тебе нужных людей в нужное время и в нужное место. Тогда, когда ты внутренне готов, приходит шанс, открывается дверь. Если у тебя есть что показать миру, то тебя обязательно заметят.

Думаю, всему свое время. Сейчас мне хочется путешествовать, общаться с творческими людьми, участвовать в выставках. Шаг за шагом, неспешно, я иду к своим целям, к новым вершинам. Может быть, они не самые высокие, но зато этот путь для меня по-настоящему интересен».

На других посмотреть и себя показать

«Моя первая поездка за границу случилась в 2016 году на международный фестиваль художников в Стамбуле. А настоящий творческий прорыв, какой-то внутренний толчок дал международный симпозиум на Северном Кипре в 2019-м. Кипр – это энергия, мощь, насыщенность! – рассказывает Рашида Мугавеева.

– Когда в одном месте собираются десятки художников из разных стран, каждый со своим взглядом, характером, эстетикой, ощущаешь себя маленьким ручейком, который вливается в бурную реку идей. Там невозможно было оставаться прежним: этот поток – настоящий генератор творческих решений, аккумулятор новых экспериментов.

Условия были идеальные: огромные холсты, краски – сколько хочешь! – свобода выбора темы, высокая скорость работы. Здесь некогда прописывать детали, зато можно смело пробовать все, на что в своей мастерской никогда бы не решилась. Именно эта работа, на пределе, на скорости, дала мне возможность выйти за рамки привычного, открыть в себе новые грани.

Затем было приглашение на биеннале и пленэр в Китай, очень интересный симпозиум в Сибири под руководством Жамили Такен с художницами из международного независимого женского форума «Тан Шолпан». А еще посчастливилось участвовать в симпозиуме «Встреча художниц тюркского мира», организованном ТЮРКСОЙ в Мармарисе (Турция).

Каждая встреча – это не просто события в календаре, это новые открытия, новый обмен идеями, новый опыт. Это большое счастье – попасть в такую атмосферу, в эту живую волну, где рядом работают молодые, креативные, ищущие художники. В такие моменты особенно чувствуешь, что ты – часть огромного мира искусства, а твоя живопись – часть общего живого процесса».

Биография пишется с детства

Может создаться впечатление, что Рашида Мугавеева – человек с железными нервами, маниакально одержимая работой, не подверженная обычным женским слабостям. Эдакий человеческий монолит без страха и упрека. На самом деле, это не так.

«После каждой выставки или конкурса я постоянно занимаюсь самоедством, анализирую сбои, накладки и ошибки. Я сама себе строгий критик, поэтому всегда буду стремиться совершенствовать свою работу», – сказала Р. Мугавеева.

Я спросила Рашиду: откуда у нее при внешней мягкости и женственности такой целеустремленный характер, способность к самоорганизации и самодисциплине? Она ответила просто: «Все самое хорошее в меня заложили родители. Характером, скорее, пошла в отца: он был инженером высочайшего класса, обладал острым аналитическим умом. А значит, мог ставить конкретные цели и упорно их достигать, преодолевая все препятствия на пути».

Благодарная любовь к своим родителям – Мадарису Габдуллиновичу и Гульфере Гизатовне Нигмеджановым – вылилась у Рашиды в проникновенное эссе, которое приведу полностью:

«В первую очередь я благодарна Вселенной за то, что у меня такие родители и дети!

У мамы ЗОЛОТЫЕ руки. Мне всегда казалось, что она умеет все! Делать мережку, вышивать вручную и на машинке, ткать ковры, вязать на спицах и крючком, шить платья и костюмы, красиво рисовать, вкусно готовить, выпекать торты и пирожные, сажать цветы и растить огород, варить варенье, делать соленья и пастилу. Даже сухая палка, мимоходом воткнутая в землю, у мамы обязательно расцветет! Она никогда не сидит без дела. Мама может договориться и решить все проблемы. Мама – это наша опора, наш щит, наши крылья! Мама – это центр нашей Вселенной, наше Солнце, согревающее всю семью. Ей я благодарна за тепло и оптимизм, за то, что на ее примере я поняла: в жизни нет ничего невозможного! Главное – верить в себя и двигаться вперед каждый день.

Папа тоже все умел! Мне казалось, что это естественная встроенная функция у всех мужчин. Он легко ремонтировал все, что ломалось в доме: кран, замок, телевизор, стиралку, любую технику. Сам строил, как сейчас говорят, «под ключ». Проводил электричество и отопление, делал сварку, штукатурил, стелил полы и крыл крышу. Не было такого, на что он говорил: не умею. Читал инструкцию и делал. Он легко мог отремонтировать мотоцикл и машину. Однажды, ужасая друзей и соседей, полностью разобрал свои «Жигули», записывая последовательность действий в тетрадку. Заменил в машине дно – и снова собрал.

А какие он рассказывал нам сказки на ночь! Знал их бесчисленное множество! Мы часто с ним играли, гуляли в парке, выезжали семьей на речки и озера, собирали ягоды, грибы и фрукты. Папа был сильным и мужественным. Он никогда бы не заматерился, даже если на ногу упал кирпич или оторвало палец пилорамой… Он не ругал нас и нам не разрешал ругать своих детей. Когда я, бывало, повышала на ребенка голос, он говорил мне: «Как ты можешь воспитывать детей, если сама не можешь контролировать себя. Ты же взрослая, придумай, перехитри, уговори, мотивируй, держи в узде свои эмоции и никогда не кричи на детей!»

Мы с сестрами ходили во все кружки и секции, которые были нам интересны. У нас в доме было много гостей. Благодаря моим родителям я была фатально счастливой в детстве! Столько любви, тепла, заботы и понимания они нам дали! Запас этой энергии и доброты согревают меня до сих пор.

Я благодарна каждому прожитому дню, всем тем людям, которые меня окружали. Они учили быть сильной, талантливой, доброй, честной, меняли мое мировоззрение, интересы, уровень восприятия окружающего мира. Каждый внес крупинку своей души, добра и света, которыми наполнена моя жизнь».

Такие искренние исповедальные строки могут многое рассказать о человеке, который не предъявляет никаких претензий ни к судьбе, ни к людям, ни к обстоятельствам, а лишь благодарит Всевышнего за этот бесценный подарок по имени Жизнь.

Весь этот опыт существования в атмосфере счастливой сплоченной семьи Рашида перенесла в собственную семью, когда появились дети, когда надо было разжигать свой домашний очаг.

«Конечно, если бы не мои всепонимающие родители, я не смогла бы так успешно совмещать семейную жизнь с активной профессиональной деятельностью, – призналась Рашида. – Моих дочерей Альсину и Альсию помогали воспитывать, да что там, воспитали дедушка и бабушка! Они водили их на всевозможные занятия (на танцы и спорт), контролировали выполнение школьных домашних заданий, организовывали им веселый и активный досуг…

А что касается меня, я, как в свое время и мои родители, никогда и ни к чему их не принуждала, но так уж получилось, что они все равно пошли по моим стопам. Старшая окончила наш художественный колледж имени Кастеева (графический дизайн), потом – Академию искусств имени Жургенова по специальности «архитектурный дизайн».

Помимо этого, на отлично окончила музыкальную и общеобразовательную школы. Когда после академии я предложила ей подумать о магистратуре, она разложила передо мной все эти дипломы и сказала: «Мамочка, я просто хочу хорошо жить, а не всю жизнь учиться!» Какое-то время она поработала по специальности, а потом вдруг пошла… в авиацию! И стала работать стюардессой. Эта работа ей по душе, она позволяет видеть мир, узнавать много нового, испытывать новые незабываемые впечатления. И, наконец, она просто безумно любит небо!

Вторая дочка тоже окончила художественный колледж при архитектурно-строительной академии, но что-то ее там не устроило. Тогда она перевелась в Евразийский университет и окончила его с отличием. По прямой своей специальности «графический дизайн» она не работает, зато много рисует маслом, акрилом. У нее есть интересная серия графических работ по легендам и мифам казахского народа. Она даже выставилась в знаменитом музее Кастеева в Алматы и была там одной из самых юных участниц! Я, например, туда попала только после 50 лет. Очень горжусь, что ее творчество было замечено и достойно оценено и прессой, и профессиональным сообществом.

Дочери мои сейчас живут в Алматы. Мне скучно без них, но я не эгоистка. Понимаю, что тащить их сюда, значит, лишить их перспективы дальнейшего роста. Да и жизнь у них там уже налажена: работа, друзья, соратники и единомышленники. Просто желаю им счастья!»

Я еще ничего не сказала об официальном признании творчества Рашиды Мугавеевой на многочисленных отечественных конкурсах, симпозиумах, фестивалях и конгрессах. А они есть в таком большом количестве, что трудно перечислить. Кроме членства в Союзе художников Казахстана, она является членом Союза дизайнеров РК, международного независимого женского фонда художников «Тан-Шолпан», лауреатом международного симпозиума на Кипре, обладателем награды «Серебряный ключ», почетным членом Французской Mondial Art Academia, дважды лауреатом, обладателем золотой медали за первое место в номинации «Фигуративная живопись» в 2020 году в Париже. Список можно продолжать…

Сама же Рашида скромная, улыбчивая, приветливая, коммуникабельная. Свое жизненное кредо выразила кратко и емко: «Жизнь коротка. Делать то, что не приносит радости, не имеет смысла. Поэтому все, за что берусь, я делаю от души».

Елена Летягина