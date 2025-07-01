Июль: за полгода до нового года

Лето в самом разгаре. Идет шильде – самые жаркие 40 летних дней, а завершится этот период 5 августа.

Народ вовсю отмечает профессиональные праздники, многие уже отправились или планируют поехать в отпуска. Абитура корпит над тестами, определяется со специальностями. Хозяйки потихоньку впрягаются в домашнее консервирование – на рынке одни сезонные фрукты и ягоды сменяются другими. Самые расторопные уже затарили морозильники молодыми виноградными листьями, чесночными дудками и вишней. Хоть бы отключений электричества было поменьше…

Итак, по традиции глянем-ка на календарь июля. Вдруг там нас поджидают сюрпризы.

1 июля — Международный день шутки (анекдота). День ранней пташки. Международный день куриных крылышек. Международный день плевания вишнёвыми косточками. День заплетальщиков. 100 лет со дня рождения актрисы, народной артистки СССР Клары Лучко (фильмы «Кубанские казаки», «Двенадцатая ночь», «Цыган» и др.).

2 июля — в Казахстане День дипломатической службы.

День сюрпризов. Праздник трезвенников и язвенников. Международный день собак.

3 июля — День тайной дружбы. Международный день бросания камня. День благодарности воздушному кондиционеру.

4 июля — День отдыха от праздников. День отмазывания. День невидимости. День Алисы в Стране чудес. Павел Федотов, художник (210 лет). Луи Армстронг, певец (125 лет).

5 июля — День трудоголика. Всемирный день бикини. День лужёных глоток. День работы без рук. В этот день должна произойти катастрофа года. Предсказанное событие запланировано на 5:00 утра 5 июля 2025 года.

Согласно пророчеству японской художницы Рё Тацуки, в этот момент произойдет масштабная природная катастрофа в зоне между Японией и Филиппинами. В этом месте, по предсказанию, откроется гигантский разлом на дне океана. Его ожидаемые последствия: океан начнет «кипеть» из-за подводного разлома. Возникнет цунами, втрое превышающее по мощности волны 2011 года. Под удар попадут Япония, Тайвань, Индонезия, Северные Марианские острова.

6 июля — в Казахстане День столицы (отдыхаем 5, 6 и 7 июля). День работников морского и речного транспорта (первое воскресенье июля). Национальный день домбры (первое воскресенье июля). Международный день кооперативов (ООН) — первая суббота июля. Всемирный день поцелуя.

85 лет со дня рождения Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева (1940 год). Нурсултан Назарбаев был избран Президентом 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах. Первый Президент управлял страной в течение 33 лет. Дата 19 марта 2019 года вписана в летопись независимого Казахстана знаменательной страницей. В этот день Нурсултан Назарбаев выступил с историческим обращением к народу, в котором заявил о досрочном сложении полномочий Президента Республики Казахстан с 20 марта 2019 года и подписал соответствующий указ.

Билл Хейли, рок-музыкант (100 лет). Юрий Грымов, режиссер (60 лет).

7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

День подсчёта камешков на мостовой, День шрифта Comic Sans. День нежности ко всем. Ринго Старр, группа «The Beatles» (85 лет).

8 июля — 45 лет действующему акиму города Шымкента Габиту Сыздыкбекову. День обнаруженных заначек. День общения со Вселенной. День «Снова стань ребёнком». Международный день купания нагишом. Константин Райкин, актер (75 лет). Юлия Рутберг, актриса (60 лет).

9 июля — в Казахстане День работников водного хозяйства. Международный день уничтожения стрелкового оружия. День веры в единорогов. День фантазий и юмора.

10 июля — День розы. День полёта на зонтике. День «Не наступите на пчелу». День любви к капибарам (травоядное млекопитающее, водосвинка). День рождения футбольного свистка. День племянников. Лев Кассиль, писатель (120 лет).

11 июля — Всемирный день народонаселения (ООН). Всемирный день шоколада. Целый день соглашения (со Вселенной). Елена Камбурова, певица (85 лет).

12 июля — День следования по течению. День бумажного пакета. День разноцветных глаз. День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Завершение Апостольского поста, который начался 16 июня. День благодарности коровам. Гай Юлий Цезарь, диктатор (2125 лет). Евгений Дворжецкий, актер (65 лет).

13 июля — День органов национальной безопасности Республики Казахстан. День работников рыбного хозяйства (второе воскресенье июля). День рая для дураков. День поиска за углом. День довольных сотрудников.

14 июля — День нотариата. Праздник хаоса и беспорядка. Праздник стельки. День смородины.

15 июля — Всемирный день навыков молодёжи (ООН). День русской лени. День смотрения на фонари. День рождения маргарина. День рисования углём. Юрий Айзеншпис, продюсер (80 лет).

16 июля — Всемирный день змеи. День вкусной еды. День рисования на асфальте. День без купальников.

17 июля — День дарения подарков. День «Обнимите своих детей». Всемирный день эмоджи. День зеленых глаз. Алексей Рыбников, композитор (80 лет).

18 июля — Международный день Нельсона Манделы (ООН). День прогулок под дождём. День рождения игры «Тетрис». День голубых глаз.

19 июля — День пирожков с малиновым вареньем. День новых друзей. День «Высунь язык». Василий Ливанов, актер (90 лет).

20 июля — День дневного сна. День хождения по бордюрам. Международный день торта. Праздник губошлёпов. Давид Тухманов, композитор (85 лет). Олег Ануфриев, актер (95 лет).

21 июля — День металлурга (третье воскресенье июля). День вредной еды. День «Или». День «Пригласите инопланетянина жить с вами».

22 июля — Всемирный день мозга. День трудяги. День гамака. День толстяка и толстушки. День находок. Павел Сухой, авиаконструктор (130 лет).

23 июля — День дачника. День заливной тоски. День жмурок с ярким светом. Международный день бла-бла-бла. Михаил Матусовский, поэт (110 лет), автор стихов к песне «С чего начинается Родина?»

24 июля — День заботы о себе. День горячего песка. День заглядывания в будущее. День рождения растворимого кофе. Дженифер Лопес, певица (55 лет).

25 июля — Всемирный день предотвращения утопления. День малинки. День вне времени. День поиска новых вкусов и запахов. День беспричинности. Международный день красных туфель.



100 лет со дня рождения народного художника Казахстана Молдахмета Кенбаева (1925–1993). Произведения Молдахмета Кенбаева отличаются сочетанием глубокого лиризма и эпической широты, монументальности. За достоверную передачу изображения Курмангазы он был удостоен первого приза на республиканском конкурсе 1959 года. Многие его работы хранятся в Третьяковской галерее и Государственном музее искусства народов Востока в Москве, а также в Центральной художественной галерее Казахстана.

26 июля — День дяди и тети. День загадывания загадок. Международный день сохранения мангровых экосистем (ЮНЕСКО). Андре Моруа, писатель (140 лет).

27 июля — День пяти случайных встреч. День прогулки с домашними растениями. День ходьбы на ходулях. День рождения гамбургера. День Крещения Руси (последнее воскресенье июля).

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом (ВОЗ). День работников торговли (четвертое воскресенье июля). День загадывания желаний. День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника). День бутылки мира.

29 июля — Международный день тигра. День персика. День поворачивания налево. День спиртоносного дерева. Павел Кадочников, актер (110 лет).

30 июля — День «Поделитесь обнимашками». День цветных напитков. Международный день дружбы (ООН). Всемирный день борьбы с торговлей людьми (ООН).

31 июля — День любимых книжек. День рождения Гарри Поттера. Олег Попов, клоун (95 лет). Леонид Якубович, телеведущий (80 лет).

Вот и все. Отдыхайте, наслаждайтесь теплом, набирайтесь сил. Лето на дворе. Пусть оно будет ласковым к нам!

Календарь июля листала

Фарида Шарафутдинова