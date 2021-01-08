Ею стала Майра Мухамедкызы.

Первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан представил коллективу учреждения нового руководителя городского театра оперы и балета.

Заслуженная артистка РК, обладательница орденов «Курмет», «Отан», лауреат премии «Тарлан», Государственной премии РК, первая певица Казахстана из театра «Гранд Опера» в Париже.

Она родилась 9 мая 1969 года в КНР. Окончила музыкальный факультет Бейджинского университета наций (класс Джоу Бен Чин) и Пекинскую консерваторию (класс Го Шу Джен).

Многие произведения из ее репертуара ранее не исполнялись на сцене Казахстана. Элегантный выбор оперного и концертного репертуара, показывает пример большого усердия.

Желаем Майре Мухамедовне удачи и творческого вдохновения в ее новой работе!