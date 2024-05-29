Культурная жизнь мая

Последний месяц весны вообще был переполнен праздниками. Бюджетники с трудом лавировали между выходными и праздничными днями 1, 7 и 9 мая – День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и Днем Победы. Случились в этом месяце и праздники для души, то есть события культурно-эстетического порядка.

Сразу скажу: на всех побывать не довелось – это невозможно физически. Но о некоторых расскажу, потому как была очевидцем и свидетелем.

Музей открывает двери

1 мая в театре оперы и балета состоялся концерт выдающихся мастеров вокала Алексея Скибина и Гульжан Раскалиевой. Лично не была, но, судя по отзывам, это было нечто грандиозное по самым высоким профессиональным критериям.

А 3 мая в музее изобразительных искусств Туркестанской области открылась выставка двух замечательных художников – Султана Иляева и Асылхана Джанибекова.

Экспозиция насчитывала около ста картин, примерно поровну на каждого мастера живописи. Выставка называлась «Гамма», хотя это слово из музыкальной терминологии, но оно вполне применимо для любого «смежного» вида искусства. Про Султана Иляева говорить можно долго, он уже признанный мэтр своего дела. Имеет множество регалий и наград: с 1981-го – член Союза художников СССР, спустя десятилетие стал председателем Союза художников Южно-Казахстанской области. Одно время был главным художником Шымкента. В 2013-м Султану Иляеву было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель РК». Словом, этот художник – настоящий «тяжеловес» на арене художественного творчества и участвовать с ним в одной упряжке на выставке было делом непростым и ответственным.

Тем не менее его более молодой коллега по цеху Асылхан Джанибеков выступил в этом тандеме в высшей степени достойно. Его работы в стиле авангардного супрематизма показали прекрасное владение исполнительской техникой и похвальное чувство стиля. Он, кстати говоря, тоже не новичок на своем поприще, так как является членом общественного объединения «Федерация дизайнеров Туркестанской области», лауреатом республиканских и областных конкурсов и творческих выставок. Три картины А. Джанибекова находятся в фондах резиденции Президента Казахстана.

По моему мнению, на эту выставку не стоило бы ходить людям, воспринимающим только реалистическую живопись, которая не требует особой расшифровки творческого замысла. В картинах этих художников вы не найдете буквального отображения действительности. В них много сложных иносказательных инверсий, требующих от зрителей ассоциативного подхода к предметному созерцанию с подключением личного воображения.

Впрочем, в живописи Иляева зритель непременно увидит знакомые этнографические элементы: это и национальные орнаменты, и очертания предметов кочевого быта, и силуэты домашних животных, сопутствующих степной жизни номадов.

Асылхан же более графичен и скуп на изобразительные средства. Не зря многие из его картин носят предельно лаконичные названия, например, «Композиция», однако чистота линий, продуманная цветовая палитра и точная проработка деталей вызывают истинное восхищение его филигранным мастерством.



В общем, выставка удалась: художники удачно дополняли друг друга, будучи на одной волне, в единой эмоциональной гамме.

Надо сказать, что музей изобразительного искусства в парке Абая имеет не только прекрасный просторный выставочный зал. В его фондах содержится столько исторических сокровищ, что нам всем бы не мешало поторопиться их пересмотреть, пока этот музей туркестанского подчинения не переехал от нас в центр области.

Заведующая его экспозиционным отделом Рыскуль Искендировна Бекталиева напомнила мне, что 18 мая у них был большой профессиональный праздник — Всемирный день музеев. Ведь музеи как институт просвещения – это не просто объект свободного досуга. Их задача не только собирать, хранить и показывать артефакты и предметы исторического значения, они должны их изучать, систематизировать и пускать в научный оборот. От нее я узнала, что в музейных запасниках есть картины художников аж 40-60-х годов прошлого века, которые попали в наш край в результате политических репрессий. Изучал ли кто-нибудь сей факт? Написал ли на эту тему сенсационную диссертацию? А исходный материал-то вот он рядом – только руку протяни… В общем, бегите в музей, пока не поздно.

Пушкин глазами детей

11 мая в универсальной библиотеке им. А. Пушкина состоялось еще одно культурное событие – выставка юных художников. Ее по праву можно назвать уникальной, ибо в таком конкурсном формате она проводится уж точно в первый раз. Так в чем же ее уникальность? Вернисажи подобного рода проводились в городе и раньше, назывались они «Выставки детского рисунка», и к ним обычно всегда относились доброжелательно и слегка снисходительно. Мы, взрослые, умильно созерцали все эти милые каляки-маляки, не предъявляя к ним практически никаких профессиональных критериев. Вроде как, чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало…

На этот раз все было по-другому, точно не по-детски, а серьезно. В предварительном конкурсе приняли участие 182 юных художника, из них 99 заняли призовые места, а 30 стали номинантами в различных категориях. Это поистине беспрецедентное соотношение между всеми участниками и обладателями призовых мест. Не может не

поразить и разнообразие жанров: дети сумели проявить себя в живописи, графике, смешанной технике, декоративно-прикладном искусстве и коллаже.

На этом творческом и очень конкурентном ристалище показали себя и преподаватели, которые не один год работали с учениками: из Детской художественной школы, Дворца школьников, колледжа искусств и дизайна им. А. Кастеева, клуба «Юнеско», АРТ-центра, арт-студии «Солнышко», школ Academy of Geniuses, ART SCHOOL MARLEN и ZIYATKER. Честно говоря, до этого события я даже предположить не могла, как много у нас культурно-просветительных учреждений, работающих на ниве художественного образования.

А теперь подробнее о самом конкурсе. Его организаторами и вдохновителями и на этот раз выступили шымкентский филиал Союза художников Казахстана под председательством Абдумуталипа Ахметова, городская универсальная библиотека им. А. Пушкина во главе с директором Натальей Романовой.

Огромный вклад в организацию конкурса внесла и Рашида Мугавеева – куратор, преподаватель изобразительного искусства Дворца школьников г. Шымкента, член городского филиала Союза художников РК.

Конкурс детских творческих работ назвали весьма изыскано и изобретательно – «СТИХиЯ». Посвящен он был Александру Сергеевичу Пушкину, которому в этом году – 225 лет. До юбилея осталось чуть меньше месяца, город и наша старейшая библиотека имени Пушкина – им-то сам Бог велел! – будут широко его отмечать осенью. Но пушкинские вечера и чтения проводятся уже прямо сейчас, не дожидаясь юбилейных торжеств. Вот и наши юные художники тоже логично влились в это тематическое русло.

Для меня опять же стало большим открытием, что наши дети, днями не отрывающиеся от телефонов и компьютеров, хоть что-то знают о Пушкине. А они, оказывается, не только его знают, но и читают, любят, рисуют! Ну, то, что любят его поэтические сказки, это понятно. На рисунках мы видим и Ученого кота, который «ходит по цепи кругом, пойдет на право – песнь заводит, налево – сказку говорит…» Видим и Шамаханскую царицу, и Золотого петушка, и Золотую рыбку, и жуткую голову богатыря из поэмы «Руслан и Людмила».

Но ведь дети не только сказки знают! Конкурсные работы являли нам, кроме сказочных персонажей, и пейзажи пушкинских сюжетов, и портреты самого великого поэта, причем в самых разных жизненных ситуациях. Вот он еще мальчик, милый и кудрявый… А вот он с няней Ариной Родионовной, а вот уже взрослый, с бакенбардами и вдохновенным взором. А тут вдруг грустный и опечаленный, словно предчувствует свой трагичный конец…

В официальной части открытия выставки много говорилось о значении художественного творчества для духовного развития подрастающего человека. Выступающие с удовлетворением отметили, что наши дети по-настоящему счастливы и светлы душой. В их работах не проскользнуло ни капли хоть какого-нибудь негатива или сумеречного восприятия жизни. Было замечено, что многие из детских работ настолько убедительны и профессионально зрелы, что могут уже смело браться за книжные иллюстрации к любому из пушкинских опусов…

Первое слово в нашей судьбе

13 мая наша неутомимая библиотека имени Пушкина провела еще одно культурное мероприятие – музыкально-поэтический вечер «Только ты, моя мама, живи!». Наверное, не я одна, получив приглашение, удивилась: «К чему бы это? Вроде, женский праздник уже позади…» Нет, конечно, никто не против чествовать наших любимых матерей хоть каждый день, а лучше каждую минуту. Но тут случай особый.

Теперь каждое второе воскресенье мая в Казахстане будет отмечаться собственный праздник – День матери. И постепенно он прочно войдет в наш праздничный обиход.

Это был тот случай, когда вечер готовился, как говорится, на скорую руку. Надо было быстро составить программу, пригласить исполнителей, уговорить Владимира Привалова стать ведущим, достать необходимую аппаратуру…

Даже искушенная в этих вопросах директор библиотеки Наталья Сергеевна Романова слегка опасалась: «Я не была уверена, что люди откликнутся с такой готовностью. Мероприятие, понятно, не сулит никаких материальных дивидендов, а утром у православных – родительский день… Оказалось, боялась напрасно. Сама тема любви к маме всколыхнула в людях самые светлые чувства и искреннюю душевную отдачу. За что всем им огромное спасибо!»

Действительно, сама свидетель, зал был переполнен, а концертная программа – разнообразна как никогда. Эту важнейшую тему в жизни каждого человека выразили музыканты, певцы и поэты. Проникновенные песни о матери звучали на разных языках – на казахском, русском, даже итальянском, потому что эта тема не имеет национальности и свята для всех.

Очень важно, что лейтмотивом вечера стала неоспоримая вечная истина: своих мам надо любить не по праздникам, а постоянно, всегда. Для этого не надо особой помпы, цветов и славословий. Просто позвоните лишний раз…

Елена Летягина