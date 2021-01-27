Центр оснащен STEM-зоной, семинарским залом, коворкинг-центром, видео- и фотостудией, зоной отдыха, бизнес-инкубатором, роботами.

В нем созданы условия для реализации инновационных идей будущих специалистов в области информационных технологий, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкента.

Сейчас в центре проводятся обучающие курсы по умным пешеходным переходам, сборке роботов, 3D-моделированию, анимации, проведению бизнес-тренингов, выпуску платежных терминалов, благоустройству города.

Основная цель открытия центра — адаптировать молодежь к этой сфере, повысить их цифровую грамотность, открыть отечественные IT-продукты и новые компании. Любой молодой человек может получить здесь знания в области IT и реализовать новые идеи, представив стартапы.

Участников будут обучат моделированию, программированию, запуску мобильных приложений для смартфонов, созданию сайтов.

Адрес центра: улица Токаева, 27а (угол улицы Туркестанская).