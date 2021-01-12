Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Шымкент выявили еще один факт организации незаконного игорного бизнеса.

Выяснилось, что житель г. Шымкент съемную квартиру в 4-м микрорайоне оборудовал под игорный зал, где собирались любители поиграть в покер.

Для азартной карточной игры в квартире было все необходимое: игорный стол, колоды карт и дилерские фишки.

Приговором Абайского районного суда г.Шымкент житель города признан виновным по статье 307 ч.1 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, сообщили в Комитете по финансовому мониторингу МФ РК.