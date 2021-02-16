Система электронного дневника «Күнделік» находится на базе серверного центра АО «Национальные информационные технологии» и защищена от внешних взломов.

Система постоянно находится под мониторингом АО «Государственная техническая служба» КНБ РК, заявил директор ТОО «Күнделік» Мухтар Ильясов.

Другими словами, любые внешние атаки отслеживаются Комитетом национальной безопасности.

По словам Мухтара Ильясова, информация о взломе системы «Күнделік» не соответствует действительности. Взлома не было, пользовательские данные находятся в полной безопасности.

«При работе с данными в электронной системе необходимо соблюдать правила личной информационной безопасности. Логин и пароль нельзя передавать третьим лицам или оставлять в открытом доступе. Такие случаи приводят к блокировке аккаунтов, и возможны нежелательные последствия. К примеру, сегодня злоумышленник воспользовался доступом и оставил в системе нецензурные сообщения. Они были удалены службой технической поддержки. Этот профиль заблокирован», – сообщил Мухтар Ильясов.