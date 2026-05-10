Стартовал главный этап ЕНТ: 120 заданий за 4 часа

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Основное ЕНТ-2026 стартовало 10 мая и продлится до 10 июля. Для участия подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток — более 446 тыс.

Большинство абитуриентов (74%) выбрали сдачу на казахском языке, около 26% — на русском, 851 человек — на английском.

Тестирование проходит в 45 пунктах по стране. В первый день ЕНТ сдают 926 человек. Самой популярной остается комбинация «Математика–Физика», далее — «Биология–Химия» и творческие экзамены.

ЕНТ включает 120 заданий и длится 4 часа. Абитуриенты сдают 3 обязательных и 2 профильных предмета. Максимальный балл — 140.

Сохранены пороговые баллы: 65 — для нацвузов, 50 — для других, 70–75 — для отдельных направлений.

Для безопасности используются металлоискатели, системы подавления связи и видеонаблюдение. Результаты будут проверяться до 31 октября, при нарушениях они аннулируются.

