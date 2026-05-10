Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Минтранс РК проверил строительство крупных инфраструктурных объектов в Туркестанской области

Минтранс РК проверил строительство крупных инфраструктурных объектов в Туркестанской области

-
Редактор Юлия Машковская
-
87
Фото министерства транспорта Республики Казахстан

Руководство министерства транспорта Казахстана в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область ознакомилось с реализацией крупных инфраструктурных проектов, реализуемых по поручению главы государства.

В рамках выездного совещания были рассмотрены вопросы строительства железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал» и объездной автомобильной дороги города Сарыагаш.

Строительство железной дороги протяженностью 152 километра активно продолжается. Проект направлен на развитие транспортно-логистического потенциала юга Казахстана, расширение транзитных перевозок из России и Китая в страны Центральной Азии, а также снижение нагрузки на станцию Сарыагаш на 40 процентов. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Кроме того, представители министерства ознакомились с ходом строительства объездной дороги Сарыагаша. Реализация проекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на город и ускорить транзитное сообщение в направлении Узбекистана.

В рамках проекта предусмотрено строительство современной четырехполосной автодороги первой технической категории протяженностью 102 километра, соответствующей международным стандартам безопасности и качества.

По итогам совещания ответственным организациям были даны поручения по качественной и своевременной реализации проектов.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.