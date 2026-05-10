Казахстан и Россия укрепляют стратегическое партнерство

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и подготовку к предстоящему государственному визиту российского лидера в Казахстан.

Токаев поблагодарил Путина за теплый прием и поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив важность сохранения памяти о ветеранах.

Президент Казахстана подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами динамично развивается. По его словам, Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а объем взаимной торговли в этом году может превысить 30 млрд долларов.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил развитие гуманитарных связей, образовательных проектов и рост туристического потока между странами. Кроме того, он выразил уверенность в успешном проведении саммита ЕАЭС в Астане и важности предстоящего визита Владимира Путина в Казахстан.

