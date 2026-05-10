Министр транспорта ознакомился со строительством второй ВПП аэропорта Шымкента

В ходе рабочей поездки в Шымкент министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев посетил международный аэропорт Шымкента и ознакомился с реализацией проекта по строительству второй взлетно-посадочной полосы.

Проект предусматривает создание необходимой инфраструктуры, включая рулежные дорожки, аварийно-спасательные станции, инженерные сети, периметровое ограждение, а также оснащение аэродрома современным светосигнальным оборудованием III категории ИКАО.

Отмечается, что строительство второй ВПП является одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках развития аэрохабов Казахстана. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность аэропорта, расширить возможности приема современных воздушных судов и укрепить транзитно-логистический потенциал региона.

По итогам осмотра министр поручил обеспечить качественное и своевременное завершение всех строительных работ.