День матери отмечают во второе воскресенье мая в Казахстане

Во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают День матери — светлый и добрый праздник, посвященный важной роли женщин в семье и обществе.

Мать является символом жизни, заботы, любви и душевной силы. Именно она становится первым наставником для ребенка, передавая мудрость, тепло и жизненные ценности.

В этот день матерям выражают искреннюю благодарность и глубокое уважение, желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия. Пусть в каждом доме царят тепло, уют и радость.