Центр iKomek 109, открытый по поручению акима города Шымкент Мурата Айтенова, с начала года принял 24 292 обращения.

Из них исполнено 23 415. Остальные обращения и жалобы находятся на рассмотрении, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В iKomek круглосуточно работают 49 сотрудников.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам общественного транспорта, занятости и социальной защите, дорожной инфраструктуре, здравоохранению, твердым бытовым отходам, благоустройству дворов, уличному освещению, освещению города и зеленых насаждений.

В настоящее время в центр поступают звонки по поводу онлайн-отчетной встречи акима города Мурата Айтенова с жителями города, которая пройдет 24 февраля.

Если вы хотите задать вопрос акиму, обращайтесь в центр iKomek 109!

Виды обращений в центр:

1. Позвонив на единый БЕСПЛАТНЫЙ номер «109»;

2. Оставив сообщение в WhatsApp +7 7777 109 109;

3. Написать личное сообщение в Instagram @ikomek109.shymkent;

4. Написать личное сообщение на страничку в Facebook IKomek Shymkent.