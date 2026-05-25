Сайрамский узбекский драматический театр представил зрителям новую комедийную постановку. На этот раз творческий коллектив решил через юмор показать одну из актуальных семейных проблем современного общества.

Репертуар Узбекского драматического театра пополнился новой постановкой. В центре сюжета — герой по имени Турдыкул, который оказался в череде комичных ситуаций из-за собственной неверности супруге. Главную роль исполняет ведущий артист театра Улыкбек Насыров.

«Грим ещё не завершён полностью. Потому что по сюжету сначала всё нормально, а потом герой получает от жены и должен выйти с подбитым глазом. Сейчас как раз готовимся к этой сцене. Пока только половина готова — половина после “наказания”. Если посмотрите спектакль, сами всё поймёте», — Улыкбек Насыров, актер театра.

Супругу главного героя на сцене играет актриса Дилдара Халметова. К роли она готовилась около месяца. По её словам, характер героини во многом совпадает с её собственным, поэтому вжиться в образ было несложно.

«Каким бы богатым ни был мужчина, женщина не хочет ни с кем его делить — такая уж психология. Моя героиня тоже такая. Она узнаёт, что муж собирается к подругам, и дома устраивает ему настоящий разнос — даже синяк под глазом оставляет. Я с большой радостью сыграла эту роль, потому что по характеру сама немного такая — очень ревнивая. Мне этот образ очень понравился. Режиссёр поверил, что я справлюсь с этой ролью, и доверил её мне», — Дилдара Халметова, актриса театра.

Режиссёром постановки выступил Сайдкарим Махмудов, который работает в театре со дня его основания. Спектакль «Алдағанға әйел жақсы» стал его пятой режиссёрской работой. Комедия поставлена по произведению узбекского драматурга и уже нашла своего зрителя.

«В нашем театре чаще ставят драмы, поэтому на этот раз я решил выбрать комедию. Этот спектакль хорошо соответствует сайрамскому менталитету и рассчитан в основном на зрителей среднего возраста. Оба героя в итоге получают от своих жён — это нужно видеть своими глазами, словами не передать. Вчера состоялась сдача спектакля, и она прошла очень хорошо», — Сейдкарим Махмудов, режиссер постановщик.

В этом году театру исполняется 23 года. Сегодня в его репертуаре более ста постановок. Помимо новой комедии, в ближайшее время творческий коллектив планирует представить зрителям ещё одну премьеру — спектакль «Тойлар мубарак».

Таким образом театр намерен ярко и успешно завершить очередной творческий сезон.