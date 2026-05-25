В Шымкенте 50 семей получили ключи от квартир в микрорайоне «Акжайык»

В свои 19 лет Айда Нышанбай уже празднует новоселье. Девушка учится на втором курсе престижного ВУЗа и строит планы на будущее. Айда-одна из тех, кто имеет право на особую поддержку от государства. В очередь на жилье она встала только в прошлом году, и вот- заветные ключи уже в руках.

Айда Нышанбай, жительница г.Шымкента: «В 2025 году встала в очередь по конкурсу и вот-получила квартиру. Хочу выразить огромную благодарность государству за такую поддержку. Спасибо нашему акимату».

Свой заветный уголок в новом доме обрела и Гульбахрам Кожанова. Но, если студентка получила жилье быстро, то у Гульбахрам путь к собственной квартире занял целое десятилетие. Сорок лет женщина посвятила педагогике, и сегодняшний день для заслуженного учителя стал долгожданным.

Гульбахрам Кожанова, жительница г. Шымкента: «Очень радостно видеть, как люди буквально сияют от счастья, получая своё жильё. Слава Богу, и мы дождались эту квартиру. Я невероятно счастлива. Пусть это счастье передастся всем гражданам Казахстана и жителям Шымкента».

Всего за эти выходные новоселье в микрорайоне «Акжайык» отметили 50 семей.

Копжан Толебаев, и.о. руководителя управления жилищной политики г. Шымкента: «Ключи получают граждане из числа инвалидов I и II групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также сотрудники государственных и бюджетных учреждений. Квартиры расположены в микрорайоне “Акжайык”. Все дома полностью обеспечены необходимой инфраструктурой».

Новый микрорайон продолжает расти. По программе льготного кредитования здесь планируют предоставить еще 780 квартир. В целом же до конца года в Шымкенте планируют обеспечить жильем более шести с половиной тысяч жителей.