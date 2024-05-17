760 тысяч жалоб поступило от жителей Шымкента в IKomek

4 года прошло с момента открытия ситуационного центра Ikomek в Шымкенте.

За это время на единый номер «109» поступило около 760 тысяч жалоб и обращений. Ответственные лица проанализировали поступившие на портал жалобы и выяснили, жители какого района активно поднимают актуальные вопросы. Также стало известно, в какое учреждение поступает больше всего заявлений.

Стало известно в акимат какого района Шымкента обращаются с наибольшим количеством жалоб. Рейтинг составили представители ситуационного центра Ikomek. По их данным, ТОП возглавляет администрация Абайского района: с начала года к ним поступило больше 700 обращений.

Азат Амиртаев, руководитель ситуационного центра Ikomek:

«Мы составили список районных акиматов с наибольшим количеством обращений. Больше всего получает администрация абайского района. На это есть причина. Здесь много населенных пунктов. В 1-ом квартале к нас поступило от жителей Абайского района 712 обращений, а наименьшее обращение поступило в акимат Енбекшинского района. Вопросы связаны с расположением и территорией района».

По словам руководителя ситуационного центра, на единый номер «109» также поступает не мало жалоб на работу сотрудников управлений. По словам Азата Амиртаева, есть управления которые вообще не реагируют на критику.

Азат Амиртаев, руководитель ситуационного центра Ikomek:

«Я назову 5 управлений, которые некачественно выполняют свою работу. В них входит управление сельского хозяйства и ветеринарии, управление транспорта и автомобильных дорог. Есть также ТОО «АБМ Билдинг» — эта компания, которая занимается освещением дворов. В антирейтинг также входит управление энергетики и строительства».

В едином централизованном портале теперь можно оценивать и работу менеджеров. Ситуационный центр в Шымкенте был запущен в 2020 году. За это время поступило около 760 тысяч жалоб и предложений от жителей мегаполиса.