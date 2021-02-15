На территории индустриальной зоны «Ордабасы» в 5-ти этажном здании произошло частичное обрушение перекрытия.

Под завалами оказались трое человек, все они скончались. По словам директора индустриальной зоны, двое мужчин проникли в здание, чтобы украсть металлолом, еще один погибший — охранник, работающий здесь.

«По получению сообщения были направлены сил, средства ДЧС в количестве 20 человек состава и 4 единицы техники. При проведении поисково-спасательных работ были извлечены 3 тела», — говорит Арман АЛПЫСБАЕВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС г.Шымкента.

По словам директора индустриальной зоны, это помещение какое-то время пустовало. Он уверяет, трое неизвестных выломали дверь. Вполне возможно, что это были «охотники» за металлом. В этот момент строение и рухнуло. Погибшими оказались два молодых человека 22-ух и 29-ти лет. Из под завалов извлекали и тело 54-летнего охранника.

«Я думаю, что они металл резали. Ну и произошел несчастный случай. Ответственность мы не несем», — рассказал Мукагали ШЕНАРБАЕВ, директор индустриальной зоны «Ордабасы».

Под рухнувшими перекрытиями нашли оборудование для резки металла и автомобиль.