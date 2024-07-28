Пожар в индустриальной зоне «Ордабасы» локализован

На месте происшествия работают сотрудники ДЧС и специалисты.

Напомним, что 27 июля, на территории индустриальной зоны «Ордабасы» в Енбекшинском районе Шымкента произошло возгорание технической газовой серы. Огонь охватил мешки с серой, хранящиеся на открытой площадке ТОО «KMG Supple Company». Во время пожара был организован оперативный штаб и развернут КШМ.

Задействован было порядка 120 человек личного состава и более 40 единиц техники МЧС, МИО, ДКПБ, СЭС и 1 пожарный поезд КТЖ.

Мы следим за развитием событий на месте.