Спортсмены города Шымкент завоевали одну золотую и одну бронзовую медали на международном турнире по фристайл-акробатике.

С 13 по 14 февраля в парковой зоне в штате Юта США прошел международный турнир по фристайл-акробатике North American Cup. В соревнованиях приняли участие наши земляки Шерзод Хаширбаев, Ильдар Бадрутдинов, Аяна Жолдас, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Хаширбаев набрав 95.17 очков стал золотым призером. Серебряная медаль досталась канадцу Эмилю Надо, бронзовая — американцу Эрику Крюгеру. Аяна Жолдас занял седьмое место, Ильдар Бадрутдинов — восьмое.

Также с 12 по 13 февраля в Красии (Украина) прошел этап Кубка Европы. Член команды национальной сборной Казахстана, воспитанник Шымкентской городской комплексной школы высшего спортивного мастерства Нурлан Батырбаев завоевал бронзовую медаль с результатом 74,03 балла.