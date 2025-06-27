Тот самый дом, где утро началось с ужаса

Пожарами Шымкент не удивишь. У нас и заводы горят, и даже сам акимат, и базары, и склады, и частные дома, и квартиры. Но так, чтобы горел весь дом, такого давно не было.

Да, в среду 18 июня 2025 года горел двухэтажный дом №20 по улице 1 Мая. По словам очевидцев и пострадавших, возгорание началось в четыре утра. Выбегавшие из подъездов напуганные люди на глазах превращались в погорельцев. Выскакивали кто во что одет, разумеется, в основном без документов и ценных вещей. Пострадали жильцы обоих этажей: на втором этаже сгорело имущество, квартиры жильцов первого этажа в ходе тушения залило пеной и водой.

Кто-то из жильцов дома, видимо, самый осведомленный, сообщил, что акимат поможет с расселением в госквартиры или общежития только тем, у кого пострадавшее жилье единственное.

Определенность настанет лишь после заключения пожарных о причинах возгорания.

В ходе тушения пожара выяснилось, что в огне погиб человек 1959 года рождения.

В пресс-службе МЧС РК сообщили: «По прибытии пожарных было установлено, что горит крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома площадью 550 квадратных метров из общей площади здания в 1 000 квадратных метров. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения».

Начато досудебное расследование по факту пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить причину пожара.

Что будет с жильцами этого сгоревшего дома? В результате пожара серьезно повреждено 12 квартир из 20 в двухэтажном доме. Общая площадь повреждений составила 684,8 квадратных метра.

По данным акимата района Туран, дом по улице 1 Мая частично обесточен, три подъезда отключены от газоснабжения. Остальные коммуникации восстановлены в безопасной части дома. Часть жильцов временно размещена у родственников и знакомых.

«В ходе работы с пострадавшими выяснилось, что некоторые из них самостоятельно заявили о возможности долгосрочного проживания у родственников. Однако зафиксированы случаи временного размещения на ограниченный срок. С учетом невозможности длительного пребывания в таких условиях для этой категории граждан рассматривается возможность альтернативного размещения за счет привлеченных спонсорских средств», – сообщили в районном акимате.

Для оперативной связи с пострадавшими создан онлайн-чат.

«Жители могут оперативно передавать актуальную информацию, задавать вопросы и получать ответы от ответственных лиц. Работа чата направлена на организацию обратной связи, сбор информации о первоочередных потребностях, а также для решения бытовых и юридических вопросов на месте происшествия», – отметили специалисты.

Сотрудники МЧС продолжили работу на месте происшествия. Привлечены строительные эксперты, которые определят, подлежит ли здание капитальному ремонту или необходимы иные меры.

Упаси нас, Боже, от подобных несчастий! Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Я поискала информацию, какую помощь от государства могут получить казахстанцы при подобных бедствиях.

На сайте Press.kz нашла справочную информацию, что казахстанцы, пострадавшие от стихийного бедствия или пожара, могут рассчитывать на социальную помощь от государства: «Граждане Казахстане вправе получить материальную помощь от государства, если их имуществу нанесен значительный ущерб.

Для получения этой помощи необходимо обратиться в акимат по месту жительства со следующим пакетом документов:

* документ, удостоверяющий личность;

* сведения о составе семьи;

* сведения о доходах лица (членов семьи);

* акт и/или документ, подтверждающий наступление трудной жизненной ситуации.

Если в результате тяжелой ситуации какие-то документы были утрачены, то уполномоченные органы помогут их восстановить.

Специальная комиссия оценивает размер ущерба на месте происшествия.

В еGov отмечают, что этот вид помощи нефиксированный и выдается индивидуально в зависимости от нанесенного ущерба».

Храни нас Всевышний от подобных несчастий!

Будьте взаимно ответственными соседями и жильцами!

Фарида Шарафутдинова