Шымкентцев ждет новый тариф на воду

О новом тарифе на воду для шымкентцев рассказали в агентстве по финансовому мониторингу. Все потому что водоканал Шымкента окончательно вернули государству.

В госсобственность перешли объекты водоснабжения и водоотведения города. С 2004 года объекты водоснабжения находились в управлении ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», в котором государственная доля составляла лишь 22%.

В агентстве по финмониторингу провели анализ деятельности предприятия, который выявил признаки убыточности при наличии сомнительных финансовых операций, связанных с аффилированными структурами. Выявленные нарушения, включая несоответствие водному кодексу и процедурные отклонения при приватизации, а также факты неэффективного управления, стали основанием для передачи материалов в акимат с целью возврата объектов водоснабжения и водоотведения в собственность государства.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Специализированным межрайонным экономическим судом по вынесено решение о признании приватизации объектов водоснабжения и водоотведения недействительными и приведении их в первоначальное положение, т.е. возвратить государству. По предварительным данным акимата города ожидаемая сумма снижения тарифа на воду составит не менее 30%».