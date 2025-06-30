В Шымкенте c 1 июля меняются адреса дежурных ЦОНов

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент информирует горожан о том, что с 1 июля изменятся адреса дежурных ЦОНов. При этом адреса дежурных спецЦОНов остаются без изменений.

Так, с 1 июля по дежурному графику будут функционировать ЦОНы, расположенные по следующим адресам: ул. Мадели Кожа, 1″Г», и по ул. Рыскулова, 80. Они будут принимать граждан в будни с 09:00 до 20:00, а в субботу также с 9:00 до 13:00.

Вместе с тем, ЦОНы по адресу мкр Жас Талап, 168/1 и ул. Байтерекова, 89 с 1 июля переходят на обычный график работы — услуги будут оказывать только в будние дни с 9:00 до 18.00

Обратите внимание, что адреса дежурных спецЦОНов остаются без изменений. По дежурному графику продолжают работу СпецЦОНы мкр Достык, 2343/1 и в мкр Асар-2, 12 Б. Прием заявлений осуществляют в будние дни с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. В субботу работают с 9:00 до 13:00.

Отметим, что обычные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.