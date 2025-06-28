Каждый день как первый — журналисты отмечают свой праздник

28 июня в Казахстане ежегодно отмечают День работников средств массовой информации — профессиональный праздник всех, кто работает в сфере новостей, телевидения, радио, печатной и онлайн-журналистики.

Это день признания труда тех, кто ежедневно первым узнаёт, проверяет и рассказывает обществу о важном. Журналисты, редакторы, операторы, монтажёры, звукорежиссёры — именно они формируют информационную картину дня и стоят на страже правды.

В кадре — минута. За кадром — часы работы. Это наш день. Мы те, кто первым узнаёт и рассказывает вам самые интересные новости из жизни города, региона и всей страны. И сегодня наш профессиональный праздник.

В кабинете журналистов кипит работа. День начинается не с кофе, хотя и с него тоже, а с поиска темы. А иногда тема сама стучится в дверь. Здесь каждый в команде знает, что нужно быть первым и выдавать достоверную информацию. И вот уже пишется план, собирается техника, выезжаем.

Стать журналистом Елена Карпенко мечтала с самого детства. Сегодня она с уверенностью может сказать: мечта сбылась. Уже семь лет Елена работает в журналистике и признаётся — это не просто профессия, это стиль жизни.

Если спросить у Лены, сделает ли она три сюжета в день, она ответит — с легкостью. А еще программу про медицину — «Медикон». Девушку уже всерьёз принимают за врача, так глубоко она погружена в тему. И при этом всегда с улыбкой, вечно на ногах и с микрофоном наготове.

Елена Карпенко, корреспондент медиаресурсов OTYRAR: «Для меня журналистика — это калейдоскоп эмоций, никогда не знаешь куда тебя отправят, что ты сегодня будешь снимать. Но в этом и кроется ее прелесть: в динамике и постоянном развитии. Конечно, еще у журналиста есть возможность попасть в те места, куда обычный человек не может попасть. Например, я бывала в операционных, на полигонах, в казармах, поднималась в небо на военном самолете но и, конечно, профессия у нас не простая, мы несем ответственность за каждое слово, за каждую цифру. Но журналистика стала для меня не просто профессией, а образом жизни «.

Журналист один только в кадре, но за ним целая команда: операторы, монтажёры, водители, работники эфира, звукорежиссёры, техники. И даже охранники, которые первыми встречают нас на входе. У каждого своя важная миссия, и без каждого не будет эфира.

Ильдар Жунусканов, оператор телеканала OTYRAR: «За сюжетами, которые смотрят люди, читают на сайте, смотрят на телевизоре, огромный труд нескольких десятков людей, самое сложное найти тему, которая будет интересовать людей».

OTYRAR — это больше, чем телеканал. Это школа. Это дом, где уже 33 года растят кадры. За эти годы медиахолдинг дал дорогу в профессию сотням журналистов, которые сегодня работают по всей стране. Это место, где рождаются голоса, которые звучат на весь Казахстан.

Жанна Утебаева, директор медиахолдинга: «Мы живем новостями, Отырар устоялся как новостное СМИ: новости на русском, казахском и английском языках, все что касается города, области, республики. Все, что интересно, что актуально для народа, что народ хочет от власти, мы мост между народом и властью. Интересные программы, интересные проекты есть, на днях будет создана новая программа «Человек труда», мы будем рассказывать про профессионалов, про то, как они любят свою профессию, про их семьи. Отырар — это ваше телевидение, мы держим руку на пульсе, создаем самые актуальные новости и мы рады, что наши зрители нас поддерживают».

Каждый день как первый, каждая история как личная, каждое слово от сердца. И пока включён свет в редакции — мы рядом. С днём нашей профессии!