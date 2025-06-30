30 человек эвакуировали во время ночного пожара в Шымкенте

Ночью в доме №40 по улице Карасу в Шымкенте произошёл пожар в многоэтажном жилом доме.

Огонь вспыхнул на балконе третьего этажа и стремительно распространился вверх — пострадали балконы четвёртого и пятого этажей.

По данным ДЧС, пострадавших нет.

Из задымлённого здания эвакуированы 30 человек, среди них один человек с инвалидностью — его спасли пожарные с пятого этажа.

На месте работали пять единиц спецтехники, в том числе две пожарные автолестницы. Также была задействована скорая помощь. Причины возгорания выясняются.