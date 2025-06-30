Экс-аким Шымкента стал новым министром транспорта РК

В правительстве Казахстана произошли заметные перестановки. Новым министром транспорта Республики Казахстан назначен Нурлан Сауранбаев.

Он родился 20 мая 1967 года в Джамбуле. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова и Центр обучения нефтяной промышленности, получив специальности экономиста и магистра нефтяного администрирования. Уже в 24 года возглавил компанию «Енбек» в должности генерального директора, а затем долгое время работал в частном бизнесе.

Наиболее известен как председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы», где ему пришлось столкнуться с целым рядом серьёзных вызовов. С 2017 по 2018 год был акимом Шымкента.

Другая ключевая перестановка коснулась силового блока. Бывший министр обороны Руслан Жаксылыков назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности Казахстана.

Согласно официальной биографии, Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в Каскелене. В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище. С 1987 по 2006 год прошёл путь от командира взвода до командира соединения внутренних войск МВД. В 2003 году был избран депутатом Шымкентского городского маслихата.

«Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан», — сообщает пресс-служба Президента Республики Казахстан.