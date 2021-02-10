Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса является первоочередных задач государства.

В целью поддержки субъектов частного бизнеса правительством был разработан ряд антикризисных мер, направленных на снижение негативного влияния, которые повлек период пандемии. В этом году по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» Шымкенту выделено свыше 5 млрд тенге. Это в два раза больше чем в прошлом году.

Отечественных товаров с каждым годом становиться все больше. Потому что поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в рамках госпрограмм. Об условиях кредитования, о действующих госпрограммах по поддержке предпринимательства говорили на встрече акима с предпринимателями.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента:»В Шымкенте люди предприимчивые, поэтому я призываю горожан, принять участие в госпрограммах. Условия выгодные для ведения бизнеса. Здесь на встрече присутствуют работники банка второго уровня. Так что можете задавать вопросы и узнать об условиях кредитования и субсидирования».

По словам градоначальника, потенциал Шымкента для ведения и развития бизнеса огромный. К трем индустриальным зонам в этом году прибавиться еще две. Напомним, что внесение изменений в условия госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» позволило снизить ставку по кредиту для предпринимателей до 6 процентов, а также увеличить сумму кредитов, подлежащих субсидирования до 7 млрд тенге. В прошлом году реализовали 530 проектов на сумму свыше двух млрд тенге. В этом году на развитие малого среднего бизнеса Шымкенту выделено свыше 5 млрд тенге.

«В текущем году в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса -2025» планируется оказание поддержки 418 проектов на сумму 2 млрд 396 млн тенге. В рамках программы «Экономика простых вещей» в 2021 году планируется поддержать 100 проектов», отчитался руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента Береке ДУЙСЕБЕКОВ.

В ходе встречи специалисты банков проконсультировали предпринимателей по льготному кредитования и субсидированию.

Шынар Оразова