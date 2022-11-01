На месте бывшего свинцового завода будет новая индустриальная зона

Индустриальная зона «Стандарт» для малого и среднего бизнеса заработает в следующем году. Новый объект разместился на территории бывшего свинцового завода. В ходе рабочего визита в Шымкент, министр национальной экономики Алибек Куантыров ознакомился со строительством промзоны.

Этот проект — важный для Шымкента. Индустриальная зона «Стандарт» расположена на 176 тысячах квадратных метрах и может обеспечить работой более двух тысяч шымкентцев. Площадь промзоны около 118 гектаров, подведена необходимая инфраструктура. После запуска проекта, местные власти планируют реализовать программу «Искер кала», для начинающих бизнесменов.

Айбек Саттыбаев, заместитель акима г.Шымкента: «Здесь, в первую очередь, мы предоставляем льготное кредитование. В индустриальной зоне подготовлено место для предпринимателей. То есть у предпринимателей в будущем не будет инвестиционных потерь. Он приезжает на готовое место, арендует здание и запускает производство. Чтобы арендовать, нужны только деньги на инструменты и оборудование. Поэтому в рамках программы «Искер кала» мы даем кредит под один и два процента предпринимателям до 50 миллионов тенге».

В рамках рабочего визита в Шымкент, на индустриальную зону приехал министр национальной экономики. Алибек Куантыров ознакомился ходом строительства и отметил амбициозность проекта. Главный экономист страны напоминает о важности привлечения женского предпринимательства в промышленную зону.

Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК: «Если всё, что было сказано, воплотиться в реальность, то это очень даже хорошо для экономики нашей страны. Наша главная цель, основа экономической политики — поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. Потому что малые и средние предприятия являются его основой. Это хорошо для общества и экономики. Следует активно задействовать женское предпринимательство. Потому что их доля велика».

В скором времени в индустриальной зоне ожидается открытие современных складов и небольших производственных цехов. Мебельные и швейные фабрики прислали заявки на открытие своих предприятий.

Азамат Милдибеков, руководитель управляющей компании индустриальной зоны «Стандарт»: «В первую очередь, у нас будет мебельный кластер. Встречались с производителями мебели. У нас есть договоренность с мебельными цехами. Здесь будет оптовый магазин для производителей, а также сами цеха. Плюс, у нас есть договорённость со швейными цехами. Это, в первую очередь, во вторых мы ведем работы с предпринимателями. То есть мы собираемся кластерно развивать: мебельный кластер, швейный кластер и так далее. Отдельно будут у нас отапливаемые склады. Также есть договоренность с производителями из Турции».

Общая стоимость проекта 30 миллиардов тенге. Строительство индустриальной зоны будут осуществляться в три этапа до 2025 года.